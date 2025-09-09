Katrīne Vasiļevska un Pēteris Vasiļevskis medusmēneša ceļojumā

"Uz šo ir mans šā brīža lielākais fokuss…" Katrīne Vasiļevska pamet darbu televīzijā – iemesls ir ļoti intīms

kokteilis.lv
18:19, 9. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Kad tapa zināms, ka STV raidījuma “Slavenības. Bez filtra” atraktīvā vadītāja un digitālā satura veidotāja Katrīne Vasiļevska jaunajā sezonā nebūs manāma, daudzi bija pārsteigti. Kā Katrīne atklāj žurnālam “Kas Jauns”, viņai šobrīd ir citas prioritātes. Ar dinamisko darbu televīzijā viņas nākotnes plāni pašlaik nav apvienojami.

Kā daudziem zināms, Katrīne nodarbojas ar uztura bagātinātāju biznesu un ar šo darbu pilnībā spējot nodrošināt iztikšanu. “Kā arī esmu nepieciešama savai ģimenei,” viņa piebilst un uzsver, ka viņai ir lielas ambīcijas attiecībā uz Eiropas tirgu. Lēmums ir cieši ar to saistīts, taču tas nav viss…

Katrīne kopā ar vīru ļoti vēlas piepildīt sapni par kopīgu bērniņu, tomēr tas neizdodas dabiskā ceļā, tāpēc tiek meklēts alternatīvs risinājums – mākslīgā apaugļošana. Pirmais mēģinājums, kā atzīst Katrīne, diemžēl bijis neveiksmīgs.

Nu Katrīne, kura novembrī svinēs savu 41. dzimšanas dienu, nolēmusi mēģināt vēlreiz.  Viņa atzīst: “Uz šo ir mans šā brīža lielākais fokuss. Jāpiebremzē ar skraidīšanu un jāvelta kā spēks, tā domas tam, kas patiešām ir būtiskākais.”

Vairāk lasi žurnāla “Kas Jauns” jaunākajā numurā!

Katrīnes Saulietes un Pētera Vasiļevska kāzas
