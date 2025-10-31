VIDEO. Esi vientuļš vai vēlies vienkārši paēst viens? Šis restorāns pret tādiem izturas pavisam dīvaini 0

20:14, 31. oktobris 2025
Ēšana vienatnē nav nekas neparasts – saskaņā ar Open Table datiem trīs ceturtdaļas Apvienotās Karalistes iedzīvotāju šogad plāno ēst restorānos vieni. Tomēr kāds restorāns Spānijā izraisījis plašu diskusiju pēc tam, kad sociālajos tīklos izplatījās video, kurā redzama tā neparastā un daudziem aizvainojošā pieeja vientuļajiem apmeklētājiem.

Video, kas jau savācis miljoniem skatījumu, redzams, kā viesmīlis novieto milzīgu rotaļu lāci uz krēsla pretī vientuļam ēdājam. Lai gan daži sociālo tīklu lietotāji uzskatīja žestu par mīļu, vairums bija šokēti un teica, ka justos pazemoti, ja restorānā ar viņu tā notiktu.

Kāds lietotājs platformā X rakstīja: “Es justos vēl vientuļāks, bet paldies, haha.” Cits piebilda: “Zinu, ka tas domāts kā mīļi, bet jūs netieši norādāt, ka ēst vienam nav normāli un vienmēr vajag kompāniju. Tas droši vien liek cilvēkam justies neērti un apkaunotam.” Vēl kāds apmulsis komentēja: “Iedomājies, tu vienkārši gribi mierīgi paēst, bet pēkšņi esi Build-a-Bear ātrajā randiņā.”

Barselonas kafejnīca, iespējams, iedvesmojusies no seriāla And Just Like That… (HBO Max) ainas, kurā Kerija Bredšova piedzīvo līdzīgu murgu ar rotaļu lāci. Protams, Kerija bija tikpat šokēta kā vairums skatītāju.

Cilvēki, kuri izvēlas ēst vieni, nevēlas, lai viņus žēlotu. Metro komentētājs Daniels Rīsts dalās viedoklī, ka ēšana vienatnē ļauj izbaudīt brīvību, izvēloties ēdienus pēc savas gaumes, “izmēģinot labāko vai sliktāko, ko piedāvā ēdienkarte”. Viņš uzskata, ka spēja doties uz restorānu vienam ir viens no pieaugušā vecuma spēcinošākajiem aspektiem – nav jāgaida draugi vai partneris, un neviens nekomentē tavas izvēles.

Rīsts stāsta, ka, ēdot vienatnē, viņš bieži iesaistās draudzīgās sarunās ar svešiniekiem. Piemēram, kādā restorānā viņš sēdēja blakus jaunam pārim ar guļošu mazuli. Izlijusi sarkanvīna glāze aizsāka siltu sarunu, un līdz maltītes beigām viņš uzzināja, ka tā bija pāra pirmā iziešana kopš bērna piedzimšanas.

TikTok platformā ir tūkstošiem video – no vlogiem līdz apskatiem –, kas dokumentē vientuļās ēšanas pieredzi. Viedoklis ir vienprātīgs: ēšana vienatnē ir patīkama un nereti pat vēlamāka, lai izmēģinātu jaunus restorānus vai izbaudītu mierīgu vakaru iemīļotā vietā.

