Brīdinājuma signāli, kurus nevajadzētu ignorēt: 8 pazīmes, kas liecina, ka restorāns nekavējoties jāpamet 0
Maltīte ārpus mājas nav tikai par ēdienu. Tā ir pieredze. Restorānu nozares speciālisti nosaukuši vairākus “trauksmes signālus”, kas liecina – šajā vietā ieturēt maltīti nav ieteicams, raksta “Daily Mail”.
ReklāmaReklāma
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
Kokteilis
Astrologi nosauc vienu lietu, par ko katras zodiaka zīmes pārstāvji nekad neatvainosies
Krīze Krievijā saasinās: izlūkdienests brīdina — Putinu gaida vēl viens sāpīgs trieciens
Zinot šos signālus, būs vieglāk izvairīties no vilšanās un izvēlēties vietas, kurās tiešām rūpējas par viesiem.
Lūk, pazīmes, kuras nevajadzētu ignorēt: