VIDEO. FOTO. Ir taču kaut mazliet jāprot uzvesties! Megana atkal krīt fanu nežēlastībā 0

LA.LV
16:22, 7. oktobris 2025
Meganas Mārkla un Parīzes modes nedēļa nonākusi uzmanības centrā ar kārtējo misēkli no pirmajām rindām – kāds nejaušs video liecina, ka viņa, iespējams, smējusies, kad modele paklupa uz Balenciaga skates mēles, kamēr blakus sēdošais viņas tuvs draugs Markuss Andersons, Soho House zīmola radošais direktors, palika akmens cietu seju.

Kuras zodiaka zīmes aizsargā laba karma: kāds ir viņu veiksmes noslēpums?
VIDEO. Ne jau pediatri – daži ārsti pie mums pelna vairāk nekā Eiropā, 41 000 eiro ik mēnesi 15
Pārspēj visus iespējamos Bībeles pareģojumus: zinātnieki nosaukuši četrus lielākos draudus cilvēcei
Lasīt citas ziņas

Lai gan Meganas dalība modes nedēļā tika uzskatīta par viņas pirmo nopietno mēģinājumu iekarot augstās modes pasauli un būt redzamai līdzās A klases zvaigznēm, viņas ceļojums bijis pilns ar neveiklām situācijām un kļūdām.

Sociālajos tīklos izplatītajā video Megana tiek kritizēta par smiešanos, kamēr citi skatītāji saglabā klusumu un neitrālas sejas izteiksmes.

Aizkulišu kadros modes nedēļas laikā arī fiksēts brīdi, kad Megana, šķiet, mēģina uzsākt sarunu ar britu aktrisi, seriāla Slow Horses zvaigzni Kristinu Skotu Tomasu, kura pagriežas prom, atstājot Meganu neērtā situācijā.

65 gadus vecā aktrise, kas pazīstama ar lomu filmā “Četras kāzas un vienas bēres”, kurā viņas varone Fiona filmā apprec princi Čārlzu, iepriekš pievienojās karalim Čārlzam un karalienei Kamilai valsts banketā Vindzoras pilī par godu Francijas prezidentam Makronam jūlijā, apliecinot savu ciešo saikni ar karalisko ģimeni.

Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Kolumbijā
Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Nigērijā
Megana Mārkla apmeklē "Variety Power of Women" Losandželosā
Megana Mārkla un princis Harijs Amerikā apmeklē labdarības pasākumu

