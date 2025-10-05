VIDEO. Latvijas goda konsuls Juris Buņķis apcietina Lauri Reiniku – “Mierīgi, tīģeri, mierīgi! 0
TV kanāla 360 un Tet veidotais raidījums “Sapnis citā Amerikā” viesojas pie plastikas ķirurga, miljonāra un Latvijas goda konsula Kalifornijā – Jura Buņķa. Viņš ir ne tikai izcils ārst, bet arī šerifs, kuram pašaizsardzības nolūkos mājās ir virkne dažādu ieroču, sākot ar antīkām pistolēm līdz pat bisēm un automātiem.
Juris Buņķis labprātīgi izrāda savu ekipējumu, ko ņem līdzi, dodoties šerifa gaitās. “Šeit ir 45. kalibra pistole, tā uztaisa baigi lielu caurumu,” stāsta Buņķis. Viņš nodemonstrē arī metāla izbīdāmo steku, kas liek Laurim satrūkties, saucot: “Mierīgi, tīģeri, mierīgi! Vai tad tam nevajadzēja būt no gumijas? Es zinu to, ja ar gumijas steku uzsit pa cisku, var apčurāties!”
Tikmēr Buņķis jau steidz izrādīt nākamo ieroci, šoreiz to, kas atrodas pie gultas. “Tā kā man šodien ciemos nāks mazbērni, šis ierocis jāaizvāc, lai viņiem tam nav pieejas. Bet kopumā nav nekādas jēgas no ieroča, kuram pats netiec klāt,” skaidro raidījuma viesis.
Laurim ir iespēja arī ietērpties Jura Buņķa darba apģērbā, uz mirkli iejūtoties īsta šerifa ādā. Taču mirklis ir īss, jo drīz vien viņš izjūt, kā ir būt “otrpus žogam” jeb noziedznieka pusē, tiekot saslēgtam rokudzelžos. “Jāsaka godīgi, tāda klaustrofobiska sajūta pārņēma. Man pat bija viegla panika!” atzīst Lauris Reiniks.
