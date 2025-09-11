VIDEO. FOTO. “Roka, kas pieradina, var dzīvību izdzēst!” Kombuļos atrasts pieradināts un savainots lūsēns 0
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atgādina, ka savvaļas dzīvnieku piesavināšanās un pieradināšana nopietni apdraud viņu veselību, uzvedību un spēju atgriezties dabā. To apliecina gadījums Krāslavas novada Kombuļos, kur pagājušajā nedēļā vietējie iedzīvotāji atrada novārgušu un savainotu lūsēnu, kurš, spriežot pēc tā uzvedības, bija turēts nebrīvē.
Vietējie iedzīvotāji lūsēnu pamanīja staigājam ceļmalā autoceļa posmā “Krāslava – Robežnieki” un paņēma aprūpē. “Glābēji” dzīvniekam bija uzlikuši kakla siksnu un pavadu, barojuši ar nepiemērotu barību, savainojumi uz ķepām bija ārstēti bez atbilstošām zināšanām.
Pārvaldes un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza (Rīgas zoodārza) speciālisti, aplūkojot lūsēnu, konstatēja, ka tam ir nopietnas veselības problēmas – dzīvnieks ir izkāmējis, uz pēdu spilventiņiem ir brūces un ik pa laikam tas purina kājas un ķermeni. Vērojot dzīvnieku, speciālisti secināja, ka tas jau kādu laiku ir atradies nebrīvē – lūsēns uzvedās neierasti droši cilvēka klātbūtnē, ļāva sevi glaudīt un bez bažām iekāpa transportēšanas būrī, kas ir netipiski apmēram trīs līdz četrus mēnešus vecam savvaļā dzīvojušam lūsim un liecina par ilgstošu saskarsmi ar cilvēkiem.
“Šis gadījums ar lūsēnu skaidri parāda, cik postoši savvaļas dzīvniekam var būt mēģinājumi to pieradināt – to rezultātā viņš bija novārdzis, savainots un zaudējis sev vitāli svarīgo dabisko baiļu instinktu. Šie dzīvnieki nav mājdzīvnieki, un tos nedrīkst turēt nebrīvē. Sastopot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku mazuli, pareizā rīcība būtu konsultēties ar speciālistiem, nevis mēģināt viņu ņemt savā aprūpē. Viņi izvērtēs situāciju un piedāvās labāko risinājumu. 95% situāciju ir pilnīgi dabiski, ka dzīvnieku mazuļi savvaļā ir vieni paši, un palīdzība tiem nemaz nav nepieciešana,” uzsver pārvaldes Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts Rihards Miķelsons.
Pašlaik Rīgas zoodārzā lūsēnam tiek nodrošināta intensīva veterinārā aprūpe un rehabilitācija. Dzīvnieka veselības stāvoklis ir kritisks, ar smagām, dzīvību apdraudošām komplikācijām. Speciālistu galvenais uzdevums šobrīd ir cīņa par lūsēna dzīvību.
Sīkāku informāciju par to, kā rīkoties, savvaļā sastopot dzīvnieku mazuli, iespējams uzzināt pārvaldes uzturētajā vietnē www.neizdzesdzivibu.lv.