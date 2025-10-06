Foto: afp/scanpix/leta

“Apvienotā Karaliste, Vācija, Šveice…” Zelenskis atklāj satraucošu faktu 0

LETA
21:56, 6. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien paziņoja, ka Krievijas bezpilota lidaparātos un raķetēs, ar kurām nedēļas nogalē tika apšaudīta Ukraina, atrasti desmitiem tūkstošu ārzemju detaļu, daļa no tām ražotas Rietumos.

Pārspēj visus iespējamos Bībeles pareģojumus: zinātnieki nosaukuši četrus lielākos draudus cilvēcei
TV24
"Es vienkārši atsakos tam ticēt!" Streips mudina pārvērtēt krievu bērnu latviešu valodas (ne-)zināšanu 
“Naktī uz 5.oktobri masveida kombinētā uzbrukumā Ukrainai Krievija izmantoja 549 ieroču sistēmas, kurās bija 102 785 ārvalstīs ražotas detaļas,” sociālajos tīkos paziņoja Zelenskis.

Tajā naktī Krievija uz Ukrainu izšāva gandrīz 500 bezpilota lidaparātus un vairāk nekā 50 raķetes, nogalinot piecus cilvēkus – tostarp rietumu Ļvivas apgabalā simtiem kilometru attālumā no frontes līnijas – un nodarot kaitējumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.

Uzbrukumā pārtvertās dronu un raķešu daļas nāca “no ASV, Ķīnas un Taivānas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Šveices, Japānas, Korejas Republikas un Nīderlandes uzņēmumiem”, sacīja Zelenskis.

Starp tiem bija pārveidotāji, sensori un mikrodatori, viņš piebilda, brīdinot, ka Ukraina gatavo jaunas sankcijas pret iesaistītajām personām.

Lielbritānijas valdība paziņoja, ka tā Ukrainas apsūdzības uztver “neticami nopietni”.

“Sankciju neievērošana ir nopietns pārkāpums, par ko var sodīt ar lieliem finansiāliem sodiem vai kriminālvajāšanu,” pavēstīja Londona.

