“Vairs nepirkšu!” Populāra šokolādes ražotāja reklāmas kampaņa saņēmusi pamatīgu kritiku 0
Pamatīgu rezonansi sabiedrībā izraisījusi Lietuvas šokolādes ražotāja “Pergalē”, kura produkti iecienīti arī Latvijā, reklāma. Tā septembrī tika laista klajā, bet drīz vien uzņēmums to pārtrauca rādīt. Dažiem reklāma patika, taču citi to uzskatīja par rasistisku un seksistisku, vēsta medijs lrytas.lt.
Kā ziņu portālam komentēja “Pergalē” mārketinga vadītājs Justas Razmus, pagājušajā mēnesī tika uzsākta reklāmas kampaņa, kas deva iespēju laimēt firmas smaržas, kas radītas sadarbībā ar parfimērijas ekspertu.
Uzņēmuma mērķis bija radīt saistošu un valdzinošu stāstu, izmantojot mākslīgā intelekta ģenerētās animācijas, taču reklāma izraisīja pamatīgu diskusiju vētru sabiedrībā.
“Mēs izvēlējāmies šo kampaņu rādīt “Pergalē” sociālajos tīklos, izmantojot animētu formu un tēlus. Ar vairāku videostāstu sērijas palīdzību mēs centāmies nodot romantisku stāstu, kura galvenā varone – Mis Nosis – piedzīvo dažādus piedzīvojumus, meklējot laimi. Mēs centāmies radīt pievilcīgu, interesantu un jauna veida stāstīšanas veidu – videostāstus, kas atspoguļo jautrus vai mazāk jautrus, bet reālas dzīves piedzīvojumus,” sacīja J. Razmus.
Tomēr reklāma izraisīja negaidītas diskusijas par seksismu un rasismu. Reklāma nepalika nepamanīta arī slavena lietuvieša – blogera acīs, kurš savā “YouTube” kanālā sniedza ļoti kritisku recenziju. Rūgtus vārdus komentāru sadaļā izteica arī paustās recenzijas skatītāji.
Tā piemēram, vienā no videostāstiem ir redzama galvenā varone, kas brauc sabiedriskajā transportā un uzsāk sarunu ar tēlu, kurš attēlo tumšo šokolādi.
“Tu smaržo tik garšīgi, tas man atgādina manu bērnību. Mana māte mīlēja tumšo šokolādi. Kad mans tēvs bija komandējumos, šokolādes smarža vienmēr izplatījās pa visu māju,” Mis Nosis teica vīriešu kārtas multfilmu varonim, kurš iemiesojās tumšajā šokolādē.
“Šķiet, ka tavai mātei ir laba gaume,” viņš atbildēja.
Abi tēli vienojās iedzert kafiju, bet, izkāpjot no autobusa, Mis Nosu notrieca automašīna. Tūlīt pēc tam parādījās paziņojums, kurā cilvēki tika aicināti laimēt smaržas.
Interneta lietotāji šo reklāmu nesaprata, daži pat rakstīja, ka vairs nepirks “Pergalē” šokolādes. Sabiedrības sašutuma dēļ reklāmas projekts tika apturēts.
“Diemžēl man jāatzīst, ka šo videoklipu ierunāšanai izvēlētie teksti nebija pienācīgi pārdomāti un dažiem skatītājiem izraisīja domas, kuras mēs noteikti nevēlējāmies izraisīt. Tā kā šādu reakciju bija daudz, mēs nolēmām šos klipus izņemt no “Pergalē” sociālajiem tīkliem, jo ar savu reklāmu mēs noteikti necentāmies izraisīt negatīvas reakcijas,” ar nožēlu pauda J. Razmus.