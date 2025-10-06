“Es vienkārši atsakos tam ticēt!” Streips mudina pārvērtēt krievu bērnu latviešu valodas (ne-)zināšanu 0
“Lūk, kur vajadzīgs pētījums! Nevis gadījuma rakstura cilvēki, kuri kaut ko stāsta, bet pētījums krievu jauniešu vidū, cik viņi prot latviešu valodu,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica Kārlis Streips, žurnālists, TV24 raidījuma “Streips pārlūko pasauli” vadītājs.
Jau 10 gadus ir bijis noteikums, ka valsts eksāmeni pēc 9. un 12. klases ir pieejami tikai un vienīgi latviešu valodā. No tā izriet, ka, ja cilvēks vēlas pabeigt vidusskolu un studēt augstskolā, viņš valodu zina pietiekami, lai šos eksāmenus vismaz kārtotu, situāciju izgaismo Streips.
Ja valsts eksāmenā pietiek ar 10%, tad, protams, nekādas milzīgas zināšanas nav vajadzīgas, norāda žurnālists.
Kā Streips kā krievu valodas nepratējs ir piefiksējis Latvijā: “Cilvēks, kurš sāk sarunu ar domu, ka pēc 40 gadu dzīves Latvijā neprot latviski, patiesībā zina vairāk, nekā viņš pats domā. Ja viņu spiež runāt latviešu valodā, šis cilvēks arī runās latviešu valodā!”
Žurnālists atzīst: “Es vienkārši atsakos tam ticēt, ka ir tik daudz jauniešu, kuri ir izgājuši Latvijas Republikas izglītības sistēmu pēdējo 35 gadu laikā un nav iemācījušies ne vārda valsts valodā.”