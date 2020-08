"Dzelzs vilks" jaunās dziesmas "Glāzes" mūzikas klipa filmēšanas aizkadri

Grupa “Dzelzs vilks” pēc ilgākas pauzes izdod jaunu dziesmu “Glāzes”, kā arī piedāvā iespaidīgu mūzikas videoklipu.

“Glāzes” ir singls no “Dzelzs vilka” gaidāmā studijas albuma, ko grupa plāno laist klajā tās 30. gadskārtā, 2021. gadā.

“Dziesmas akordi, melodija un vārdi radās reizē, vienā sprādzienā, strinkšķinot vienatnē akustisko ģitāru,” atklāj dziesmas mūzikas un teksta autors Juris Kaukulis. “Uzspēlēju to dažās manis paša solo uzstāšanās reizēs, tomēr nepameta sajūta, ka dziesmā slēpjas ar kaut kas jaudīgāks. Šā pavasara un vasaras izolācijas apstākļi bija pateicīgi esošā apaudzēšanai ar elektriskāku un smagāku skaņu devu, un tādu to liku to priekšā grupas biedriem. Ne bez karstām diskusijām “Glāzes” tika uzņemtas “Dzelzs vilka” audiogrāfijā, un, ceru, atradīs vietu arī fanu atskaņotājos. Iespējams, kāds te saklausīs akustiskos koncertos iepazīto dziesmas intīmo kodolu, bet cits novērtēs jauno skaņu un stāstu,” turpina Juris Kaukulis.

Dziesmai tapis arī līdz šim iespaidīgākais “Dzelzs vilka” mūzikas video, filmēts gan Latvijā, gan kaimiņos, Lietuvā, kā arī pirmoreiz izmantoti kaskadiera pakalpojumi.

Video tapšanā “Dzelzs vilks” sadarbojas ar jauno režisoru un operatoru Reini Januli (“Colortime”), video producente un scenārija autore – Aija Kaukule. Lomās: aktrise Samira Adgezalova un grupas “Dzelzs vilks” dalībnieki: Juris Kaukulis, Kaspars Tobis, Mārcis Judzis un Kārlis Alviķis.

Dziesmas “Glāzes” skaņas ieraksts tapis Alda Zaļūkšņa vadībā. Mūzikas producenti: Juris Kaukulis un Aldis Zaļūksnis. Skaņas ieraksts tapis ar “LaIPA” stipendijas atbalstu.

Jaunā dziesma dzīvajā skanējumā būs novērtējama jau šonedēļ “Dzelzs vilka” koncertos Liepājā (27.08.), Ilūkstē (28.08.), divos koncertos Jūrmalā (29.08) un Rīgā – Ezīšfestā (29.08.).

Noklausies un noskaties jauno dziesmu: