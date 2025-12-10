Ukrainai būs izvēles varianti? Tramps kā kungs dod Zelenskim dažas dienas pārdomām 0
ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi devuši Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim dažas dienas, lai atbildētu uz Vašingtonas ierosināto miera plānu, otrdien ziņoja laikraksts “Financial Times”.
Ukrainas līderis Eiropas sabiedrotajiem pastāstīja, ka telefonsarunā 6. decembrī Trampa padomnieki Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners spieduši viņu ātri pieņemt lēmumu par tā dēvēto miera plānu. To laikrakstam stāstījušas amatpersonas, kas ir informētas par šīm sarunām.
Pēc viena avota teiktā,
Kā norāda izdevums, ASV miera plāns paredz, ka apmaiņā pret neskaidrām drošības garantijām no ASV puses Ukrainai jāpiekrīt teritoriju atdošanai Krievijai.
Tīmekļa izdevums “Axios”, atsaucoties uz avotiem, iepriekš ziņoja, ka ASV neseno sarunu gaitā centušās panākt, lai Zelenskis nekavējoties piekrīt atdot Krievijai visu Donbasu.
Varasiestādes vairākkārt ir paziņojušas, ka
Zelenskis, pēc “Financial Times” ziņām, atbildējis Trampa sūtņiem, ka viņam nepieciešams laiks, lai konsultētos ar citiem Eiropas sabiedrotajiem, pirms atbildēt uz Vašingtonas piedāvājumu. Kijiva bažījas, ka gadījumā, ja ASV pieņems lēmumu par miera plānu bez Eiropas līdzdalības, tas varētu apdraudēt Rietumvalstu vienotību.
Kāda Rietumu amatpersona laikrakstam paudusi viedokli, ka
Oficiāli Ukrainas prezidents paziņoja par “garu un saturīgu” sarunu ar Vitkofu un Kušneru. Savukārt Tramps paziņoja, ka Zelenskis neesot gatavs parakstīt ASV plānu, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu. ASV prezidents izteicās, ka ir nedaudz vīlies, jo Ukrainas līderis vēl neesot iepazinies ar Vašingtonas miera priekšlikumu.
Pēc sarunas ar ASV sūtņiem Zelenskis Londonā tikās ar Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderiem, lai formulētu kopēju nostāju pret Trampa plānu.
Pēc sarunām viņš precizēja, ka ASV miera plāns ir samazināts no 28 līdz 20 punktiem, izslēdzot klaji “pret Ukrainu vērstus” priekšlikumus. Zelenskis arī atklāja, ka Eiropa un Ukraina gatavo savu miera plāna versiju.
Ukrainas amatpersonas žurnālistiem norādīja, ka, viņuprāt, Vašingtona izdara lielāku spiedienu uz Kijivu nekā uz Maskavu.