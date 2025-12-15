VIDEO. FOTO. Putins izsmiets un pazemots – Zelenskis stāv tikai 1,6 km no krievu artilērijas “ieņemtajā” Kupjanskā 0

LA.LV
11:31, 15. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Volodimirs Zelenskis saņēmis uzslavas no visas pasaules par “neredzētu drosmi”, 12. decembrī ierodoties teju pašā frontes līnijā – stāvot aptuveni 1,6 km attalumā no Krievijas ieročiem pilsētā, ko Maskava apgalvo, ka kontrolē.

RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos 19
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām 8
Lasīt citas ziņas

Tādā veidā Krievijas diktators Vladimirs Putins piedzīvojis pazemojumu, kad Zelenskis šādā tuvumā Krievijas pozīcijām apliecināja, ka Ukrainas spēki paši joprojām kontrolē Kupjansku, par to raksta pasaules mediji.

Pagājušajā mēnesī Kremlis apgalvoja, ka Krievija ieņēmusi šo stratēģisko pilsētu Harkivas apgabalā, taču Zelenskis nu ir provocējis Putinu, parādoties vietā, kur viņu praktiski varēja sasniegt krievu artilērijas ugunis. “Daudzi krievi runā par Kupjansku – mēs to redzam,” teica Zelenskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cīņa par izdzīvošanu 4500 metru augstumā: rezerves izpletnis sapinas ap lidmašīnas asti, taču izpletņlēcējs brīnumainā kārtā izglābjas
Sācies dzeršanas laiks, un visa flote ir norakstīta: propagandisti asi reaģē uz vēsturisko Ukrainas triecienu pa Krievijas zemūdeni
Veselam
Apnicis maksāt simtiem eiro par zobu labošanu? Zobu pastās meklē vienu sastāvdaļu – tavi zobi par to būs pateicīgi

“Es biju tur, apsveicu puišus,” sacīja Zelenskis. Pro-Ukrainas Telegram kanāls Noel Reports slavēja viņu: “Zelenskis ar neredzētu drosmi apmeklē frontes līniju Kupjanskā.”

Tikmēr Krievijas kara kanāli izplatīja saturu ar dusmām par to, ka krievu spēki neizmantoja iespēju nogalināt Zelenski, kā arī par melīgajām ziņām, ka šajā vietā frontē krieviem ir panākumiem.

Kanāls Romanov Light salīdzināja Zelenska vizīti ar ģenerāļa krievu Valērija Gerasimova pagājušā mēneša lielīšanos, ka viņš ieņēmis Kupjansku, ko Ukraina vienmēr noliedzusi. Krievijas kanāls Putina komandierus apsūdzēja par “panākumiem kredītā” – īsāk sakot, fantāzijām par militāriem ieguvumiem.

Pro-Krievijas kanāls Fighterbomber savukārt bija sašutis, ka krievu karavīri, esot aptuveni 1,6 km no Zelenska, necentās viņu nogalināt.

Kremļa propagandas mediji centās noliedz realitāti uz vietas, lai gan Zelenskis teica videouzrunu pie 14. atsevišķās mehānizētās brigādes komandu posteņa Kupjanskā. “Bez jums mēs būtu zaudējuši mūsu valsti,” viņš teica Ukrainas karavīriem.

Putina aizstāvības puse tikmēr izplatījusi ziņu: “Zelenska vizīte Kupjanskā nenozīmē, ka Krievijas armija nekontrolē pilsētu. Kaujas notiek piepilsētās, bet Kupjanskas teritoriju pilnībā kontrolē Krievijas spēki.”

Tikmēr pro-Kijivas kanāls Nexta jautā: “Vai Gerasimovs patiešām tik atklāti meloja Putinam, un Putins savukārt meloja krieviem? Izskatās, ka jā.” Tāpat daudzviet prokrieviskos medijos tiek rakstīts par to, ka šis video noteikti ir safarbicējums.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklē atbrīvoto Hersonu
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski
Zelenskis apmeklē Bahmutu
Līdz karam par Zelenski biju diezgan skeptisks

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelenskis ieradies Berlīnē: ķermeņa valodas eksperti lēš, kāds varētu būt sarunu iznākums
Ukrainai būs izvēles varianti? Tramps kā kungs dod Zelenskim dažas dienas pārdomām
“Ziema būs auksta!” Tramps brīdina Zelenski un atklāj, kas draud Ukrainai, ja tā atteiksies parakstīt ASV izstrādāto miera plānu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.