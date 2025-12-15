VIDEO. FOTO. Putins izsmiets un pazemots – Zelenskis stāv tikai 1,6 km no krievu artilērijas “ieņemtajā” Kupjanskā 0
Volodimirs Zelenskis saņēmis uzslavas no visas pasaules par “neredzētu drosmi”, 12. decembrī ierodoties teju pašā frontes līnijā – stāvot aptuveni 1,6 km attalumā no Krievijas ieročiem pilsētā, ko Maskava apgalvo, ka kontrolē.
Tādā veidā Krievijas diktators Vladimirs Putins piedzīvojis pazemojumu, kad Zelenskis šādā tuvumā Krievijas pozīcijām apliecināja, ka Ukrainas spēki paši joprojām kontrolē Kupjansku, par to raksta pasaules mediji.
Pagājušajā mēnesī Kremlis apgalvoja, ka Krievija ieņēmusi šo stratēģisko pilsētu Harkivas apgabalā, taču Zelenskis nu ir provocējis Putinu, parādoties vietā, kur viņu praktiski varēja sasniegt krievu artilērijas ugunis. “Daudzi krievi runā par Kupjansku – mēs to redzam,” teica Zelenskis.
“Es biju tur, apsveicu puišus,” sacīja Zelenskis. Pro-Ukrainas Telegram kanāls Noel Reports slavēja viņu: “Zelenskis ar neredzētu drosmi apmeklē frontes līniju Kupjanskā.”
Tikmēr Krievijas kara kanāli izplatīja saturu ar dusmām par to, ka krievu spēki neizmantoja iespēju nogalināt Zelenski, kā arī par melīgajām ziņām, ka šajā vietā frontē krieviem ir panākumiem.
Kanāls Romanov Light salīdzināja Zelenska vizīti ar ģenerāļa krievu Valērija Gerasimova pagājušā mēneša lielīšanos, ka viņš ieņēmis Kupjansku, ko Ukraina vienmēr noliedzusi. Krievijas kanāls Putina komandierus apsūdzēja par “panākumiem kredītā” – īsāk sakot, fantāzijām par militāriem ieguvumiem.
Pro-Krievijas kanāls Fighterbomber savukārt bija sašutis, ka krievu karavīri, esot aptuveni 1,6 km no Zelenska, necentās viņu nogalināt.
Kremļa propagandas mediji centās noliedz realitāti uz vietas, lai gan Zelenskis teica videouzrunu pie 14. atsevišķās mehānizētās brigādes komandu posteņa Kupjanskā. “Bez jums mēs būtu zaudējuši mūsu valsti,” viņš teica Ukrainas karavīriem.
Putina aizstāvības puse tikmēr izplatījusi ziņu: “Zelenska vizīte Kupjanskā nenozīmē, ka Krievijas armija nekontrolē pilsētu. Kaujas notiek piepilsētās, bet Kupjanskas teritoriju pilnībā kontrolē Krievijas spēki.”
Tikmēr pro-Kijivas kanāls Nexta jautā: “Vai Gerasimovs patiešām tik atklāti meloja Putinam, un Putins savukārt meloja krieviem? Izskatās, ka jā.” Tāpat daudzviet prokrieviskos medijos tiek rakstīts par to, ka šis video noteikti ir safarbicējums.
Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.
The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025