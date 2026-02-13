Uldis Pīlēns: Piederības sajūta nācijai un valstij grūtos brīžos sniedz enerģiju 0
Autors: TV24
“Neviena impērija nav pastāvējusi mūžīgi. Ja mēs skatāmies ne pārāk tālā vēsturē, mēs šobrīd varam vilkt relatīvi daudz paralēļu ar pagājušā gadsimta 30.gadiem, laiku pirms lielās depresijas Amerikā” – TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum”, runājot par vēlēšanu gadu Latvijā un situāciju pasaulē, saka uzņēmējs, arhitekts un politiķis Uldis Pīlēns. Intervija ar Uldi Pīlēnu TV24 ēterā jau šovakar pl 21.03!
Uldis Pīlēns uzsver, ka katram cilvēkam nepieciešamas vērtības, piederība savai tautai, zemei, un to nedrīkst pazaudēt. Pretējā gadījumā, ja nav sakņu, kas saista ar nāciju, valsti, cilvēkā neattīstās vairākas īpašības, piemēram, pastāvēt griba, pretestības spēja… Kā piemēru viņš min Ukrainu. “Ja nebūtu šī nācijas un valsts griba, es domāju, ka karš jau sen būtu zaudēts. Piederības sajūta nācijai un valstij grūtajos brīžos sniedz enerģiju.” Viņaprāt, šobrīd pasaules politikā valda plēsoņu kultūra.
Uz jautājumu, kā šādos, lielvalsts diktāta apstākļos un plēsoņu kultūras laikā, var izdzīvot maza valsts, Pīlēns atbild: “Ja mēs skatāmies vēsturē, neviena impērija nav pastāvējusi mūžīgi. Ja mēs paskatāmies ne pārāk tālā vēsturē, mēs šobrīd varam vilkt relatīvi daudz paralēļu ar pagājušā gadsimta 30.gadiem, laiku īsi pirms lielās depresijas Amerikā. Ar visām tām sekām, kas no tā izriet. Es esmu paanalizējis tā laika vēsturi, ekonomiskos, politiskos procesus un arī militāros agresijas procesus un jāteic, ka mēs esam ar ļoti daudz tuvām pazīmēm, bet, kā Čērčils labi teicis: “Tauta, kura aizmirst savu vēsturi, draud to atkārtot”. Tāpēc Pīlēns uzsver: “Ja mēs turam acis un ausis vaļā kā maza nācija un analizējam pagātnes pieredzi, mums jāsaprot, ka mēs vieni neesam karotāji, ka mums ir vajadzīgas šīs te, vērtību ģimenes. Kad pasaulē ienāk plēsoņveidīga politika tur, kur mēs to galīgi neesam gaidījuši, tas, protams, ir milzīgs izaicinājums, bet izaicinājums ir nepazaudēt savas vērtības pielāgošanās mehānismā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un tā ir tāda inteliģenta politiskā forma, kas šobrīd nav pieprasīta. Bet laiki mainīsies.”