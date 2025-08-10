VIDEO. Jaunais klinšu ērglis Meldrs uzsāk dzīvi ārpus ligzdas 0
3. augusta pēcpusdienā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerās varēja vērot īpašu notikumu — no ligzdas izlidoja jaunais klinšu ērglis Meldrs. Sasniedzis 90 dienu vecumu, viņš uzsāka savu pirmo ceļojumu, lai iepazītu apkārtnes purvu. Pēc izlidošanas jaunie klinšu ērgļi uzturas ligzdu tuvumā, tiek baroti purvā uz zemes un tikai retu reizi ielaižas atpakaļ ligzdā, — liecina ārvalstīs veiktie pētījumi.
Šī gada tiešsaistes projekts un ligzdojošie putni mazo ērgļu un klinšu ērgļu ligzdās ļauj secināt, ka jaunie klinšu ērgļi ligzdās uzturas par mēnesi ilgāk, nekā jaunie mazie ērgļi.
Tiešraide pie klinšu ērgļu pāra Spilves un Grīšļa ligzdas šajā ligzdošanas sezonā tika uzsākta 13. februārī. Turpmākās tiešsaistes 170 dienas bija notikumiem bagātas un izzinošas.
LVM vides eksperts, ornitologs Uģis Bergmanis norāda:
“Šī ir pirmā ligzdošanas sezona, kad LVM nodrošinātajā tiešraidē bija iespēja iepazīt klinšu ērgļu pilnu ligzdošanas ciklu – ligzdas būvi ziemā, olu dēšanu, jaunā ērgļa augšanu un visbeidzot ligzdas atstāšanu. Tādējādi ieguvām ļoti vērtīgu informāciju par klinšu ērgļu barību un par ērgļu uzvedību ligzdošanas laikā.”