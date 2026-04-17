VIDEO. BMW lielā ātrumā ietriecas busiņā: smaga sadursme Krāslavā 11
Smaga sadursme Krāslavā – BMW lielā ātrumā ietriecas busiņā, ziņo sadursme.lv sociālajos tīklos. Kāds aculiecinieks iesūtījis viņiem video.
Krāslavā, Vienības ielā 104, notikusi Volkswagen Caravelle un BMW sadursme.
Pēc aculiecinieku teiktā, BMW pārvietojies lielā ātrumā un ietriecies busiņā, kas izbrauca no krustojuma.
Zināms, ka negadījumā cietis busiņa vadītājs, taču, par laimi, visi iesaistītie ir dzīvi.
Notikuma vietā strādāja operatīvie dienesti.