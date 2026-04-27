VIDEO. "Atvēru durvis, un tur viņi bija…" Piemājas dārzā negaidīti piezemējas gaisa balons ar pasažieriem
Kādam vīrietim Kalifornijā mierīgs nedēļas nogales rīts pārvērties gluži sirreālā piedzīvojumā – viņa piemājas dārzā nolaidies gaisa balons ar vairāk nekā desmit cilvēkiem.
Kā mājas saimnieks Hanters Perins pastāstīja ABC7, ap plkst. 8.30 pie durvīm pieklauvējis kaimiņš ar steidzamu ziņu.
Ziņkārības vadīts, Perins izgāja ārā un ieraudzīja pavisam neticamu skatu – viņa pagalmā atradās gaisa balona grozs ar pasažieriem.
“Atvēru durvis, un tur viņi bija – pilns grozs ar cilvēkiem, kas vienkārši sēž manā pagalmā,” viņš stāsta.
Arī viņa sieva Džena drīz vien izskrēja ārā. Viņa saprata, ka iepriekš dzirdētā dīvainā skaņa patiesībā bijis balona degļa radītais troksnis, tam nolaižoties.
Sociālajos tīklos plaši izplatītajā video redzams, kā balons mierīgi nosēdies piemājas teritorijā, bet grozā atrodas aptuveni 13 pasažieri, kuri izskatās tikpat pārsteigti kā mājas saimnieki. Neskatoties uz situācijas neparastumu, panika nav manāma.
Kā pastāstījis viens no pasažieriem, nosēšanās nebija plānota. Pilots bijis spiests nolaisties lidošanai nepiemērotu apstākļu un ierobežotā degvielas daudzuma dēļ.
Sākotnēji pilots mēģinājis piezemēties uz tuvējās ielas, taču tas neesot bijis droši, tāpēc pieņemts lēmums novirzīt gaisa balonu uz pagalmu.