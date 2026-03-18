VIDEO. "Kas par danci!" Dzērves saulrietā izpilda skaistu pavasara sveicienu

LA.LV
23:24, 18. marts 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” ar skaistu dabas mirkli dalījusies Lauma, publicējot video, kurā redzams dzērvju pāris pavasarīgā ainavā.

Lasīt citas ziņas

Video vienu no putniem var redzēt izteiksmīgi dejojam, kamēr otrs stāv līdzās. Ainu īpaši iespaidīgu padara aiz putniem rietošās saules stari, kas piešķir skatiem siltu un gandrīz maģisku noskaņu.

“Pēc kārtīgas ziemas, katrs pavasara vēstnesis šogad šķiet apbrīnas vērts,” pie video raksta tā autore.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Arī citi cilvēki komentāros neslēpj sajūsmu par redzēto.

“Kas par danci!” raksta kāds komentētājs.

“Paldies, ka padalījies – pat virtuāli tas silda sirdi. Skaista ir mana Latvija visos gadalaikos!” piebilst vēl kāds skatītājs.

Savukārt cits komentētājs video nodēvējis par “ļoti skaļu un graciozu pavasara sveicienu”, bet vēl kāds uzsver: “Dzērves deja!
Fantastiski! Tev paveicās būt īstajā laikā un īstajā vietā.”

Dzērves Latvijā bieži tiek uzskatītas par vieniem no pirmajiem pavasara vēstnešiem, un to raksturīgās dejas dabā nereti kļūst par īpaši skaistu un neaizmirstamu skatu.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.