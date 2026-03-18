Vissiltāk šodien būs austrumu novados. Izskan prognozes arī par laiku nedēļas nogalē 0
Trešdien Latvijā saulainākais un siltākais laiks saglabāsies austrumu novados, kur gaisa temperatūra vietām sasniegs +12 grādus, prognozē sinoptiķi.
Priekšpusdienā vēl daudzviet valstī būs migla, vēlāk tā iespējama vietām piekrastē. Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā nepārsniegs +3..+8 grādus.
Rīgā dienā izklīdīs migla, pūtīs lēns vējš, gaiss iesils līdz +7 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1031-1033 hektopaskāliem jūras līmenī.
Nedēļas nogalē Latvijā gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdienas pēcpusdienā un naktī uz piektdienu Latviju no ziemeļrietumiem šķērsos lietus mākoņi, gaidāms arī slapjš sniegs un migla. Piektdien laiks skaidrosies, vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē. Lēnu līdz mērenu dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļu vējš.
Sestdien un svētdien gaidāms neliels un mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vējš atkal iegriezīsies no dienvidiem, dienvidrietumiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni.
Gaisa temperatūra tuvākajās naktīs pazemināsies līdz +2..-5 grādiem, maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs +3..+10 grādi, sestdien un svētdien valsts lielākajā daļā gaiss sasils līdz +8..+13 grādiem.
Upēs galvenokārt turpināsies ūdens līmeņa pazemināšanās, tikmēr diena kļuvusi garāka par nakti un 20. martā sāksies astronomiskais pavasaris.