VIDEO. Desmitiem patruļmašīnu, ievainots policists – ķīlnieku krīze vilcienā; arestēts Latvijas pilsonis

14:05, 4. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pirmdienas pēcpusdienā Zalcburgas galvenajā dzelzceļa stacijā notika plaša policijas operācija, kas izraisīja ažiotāžu: desmitiem patruļmašīnu bija ieradušās, lai vilcienā, kas devās no Vīnes uz Insbruku, arestētu kādu vīrieti.

Pēc aculiecinieku teiktā, aizdomās turamais bija stāstījis par savu nodomu sagrābt ķīlnieku Insbrukā, nesniedzot sīkāku informāciju, un uzvedās agresīvi. Viņa identitāte joprojām nav zināma.

Pēc Zalcburgas policijas pārstāvja teiktā, neviens pasažieris nav cietis. Tomēr operācijas laikā ievainots viens policists. Par incidentu pirmā ziņoja raidorganizācija ORF.

Kā vēstī Welt.de, 31 gadu vecais vīrietis no Latvijas bija braucis ar vilcienu no Vīnes uz Insbruku. Brauciena laikā viņš draudēja sagrābt ķīlniekus, ja vilcienā iekāptu policisti.

Aizdomās turētais pretojās arestam

Kad vilciens apstājās Zalcburgā, vīrieti aizturēja policijas specvienības. Tiek ziņots, ka viņš pretojās arestam. Pie viņa ieroči netika atrasti. Policija pagaidām nav sniegusi nekādu informāciju par iespējamiem draudu motīviem.

Jau vēstījām, ka iepriekšējās sestdienas vakarā vairāki cilvēki tika sadurti uzbrukumā vilcienā Lielbritānijā. 32 gadus vecajam aizdomās turētajam kopš tā laika ir izvirzītas 11 apsūdzības par slepkavības mēģinājumu, uzbrukumu un ieroča glabāšanu.

