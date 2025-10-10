VIDEO. Lielbritānijā policija rokudzelžos saslēdz mazu puiku; māte izmisumā 34
Platformā “Threads” cilvēki diskutē par video, kurā redzams, kā Lielbritānijā policija rokudzelžos saslēgusi mazu puiku.
Jānis raksta: “Lielbritānijas policija uzliek roku dzelžus 6 gadus vecam puisēnam par to, ka viņš makšķerējis neatļautā vietā. Rokudzelži bērnam ir ne tikai neprāts, bet pārkāpj bērnu tiesību konvenciju. Pie tā noved galēji kreiso totalitārs režīms.”
Viņš ir dalījies ar cita profila publicēto video, kurā redzama šī situācija. Pie video rakstīts: “Kamēr Londona grimst iebrukumu ellē ar reāliem terorisma uzbrukumiem un pusaudžu piesaisti, Lielbritānijas policija spoži demonstrē savas prioritātes, varonīgi arestējot bērnu par makšķerēšanu Temzā… Bērns ar makšķeri tiešām ir tiešs draudu nacionālajai drošībai?”
Artis komentāros dalās ar citu publikāciju, kurā angliski skaidroti itkā neprecīzie fakti, ka zēns pārmeklēts ieroča dēļ, un, ka tā nav Lielbritānijas policija. Jānis tāpat uzskata, ka likt rokudzelžus sešgadīgam bērnam ir nepieņemami: “Lai nu kā – rokudzelži? Ja kādu vajadzēja aizturēt, tad tikai vecākus… Bērns tādā vecumā pats neko nopietni ļaunu nespēj izdomāt. Lielbritānijas policija ir aboslūti degradējusies.”
Komentāros vēl diskutē, ka video itkā esot no 2010. gada. Tomēr kāds komentāros ir dalījies ar video mākslīgā intelekta analīzi, kas apstirpina, ka video ir no šī gada maija. Tāpat mākslīgais intelekts skaidro, ka arestēti divi zēni, jo tie radīja iespējamus draudus sabiedrībai, par ko policijai bija ziņojuši līdzcilvēki.
Par notikušo ziņojis arī britu medijs “Daily Mail”
10 gadus vecajiem zēniem tika pievērsta Kumbrijas policijas virsnieku uzmanība Kirkbī Lonsdēlā pēc ziņojumiem, ka kāds iedzīvotājs ticis apdraudēts ar nazi. Tomēr, veicot plašu pārmeklēšanu, nazis vai cits ierocis netika atrasts, un zēni tika atbrīvoti.
Kumbrijas policija vēlāk paziņoja, ka zēni tika saslēgti ar rokudzelžiem viņu pašu un virsnieku drošībai, kamēr tika pabeigtas pārmeklēšanas.
Taču notikuma video liecina, ka viens no zēniem acīmredzami satraucās par rokudzelžiem — un viņa māte arī sāka raudāt, redzot savu aizturēto dēlu.
Bērnu māte, kura video publicējusi sociālajos medijos ir paudusi viedokli, ka šāda policijas rīcība bija bērnu iebiedēšana.
Īsajā video var dzirdēt, kā māte lūdz virsnieku un saka: “Viņš ir tikai mazs 10 gadus vecs zēns.”
