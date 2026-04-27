Egils Melbārdis
Foto no privātā arhīva

"Zvana par dokumentu piegādi…" Egils Melbārdis brīdina par krāpnieku jauno shēmu

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:51, 27. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Zināmais aktieris Egils Melbārdis nācis klajā ar nopietnu brīdinājumu par kārtējo krāpnieku aktivitātes vilni. Viņi kļūst arvien viltīgāki – zvana par dokumentu piegādi, noskaidro personas kodu, tad atsūta caur “Smart ID” pieprasījumu un lūdz ievadīt paroli.

“Aiztaupīsim laupītājiem guvumu! Lai cik rafinēti viņi nebūtu, neiekrītam! Bloķējam tel. nr., un miers mājās, sirdī un kontā,” viņš brīdina citus.

Aktiera publicētais brīdinājums komentāru sadaļā raisījis diskusijas. Citi iedzīvotāji dalījušies ar savu nepatīkamo pieredzi, apstiprinot, ka krāpnieki izmanto visdažādākās metodes, lai izvilinātu naudu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dažiem zvana un piedāvā sociālās aptaujas vai reklāmas žurnālus, turklāt zvanītāji nereti jau zina personas vārdu, kas rada viltus uzticamības sajūtu. Tomēr pieredzējušākie norāda, ka mūsdienās šāda datu vākšana nav pieļaujama pat tad, ja mērķis tiek prezentēts kā cēls, tāpēc labākais risinājums ir tūlītēja sarunas pārtraukšana un numura bloķēšana.

Cita izplatīta metode, ar ko saskārušies cilvēki, ir zvani krievu valodā – krāpnieki mēģina iestāstīt, ka no personas datora konstatēts aizdomīgs pieslēgšanās mēģinājums kādam bankas kontam. Interesanti, ka šādos gadījumos krāpnieki bieži paši noliek klausuli, tiklīdz tiek palūgts sarunu turpināt valsts valodā.

Lai gan sabiedrība kļūst informētāka, daudzi joprojām pauž bažas, ka neuzmanīgākie cilvēki tiek “slaukti un slaukti”, un krāpniekiem izdodas atrast arvien jaunus upurus.

Kā drošāko aizsardzību pret šādiem uzbrukumiem iedzīvotāji iesaka vispār neatbildēt uz aizdomīgiem, svešiem numuriem. Galvenā mācība no šīm situācijām ir viena – nekādā gadījumā neievadīt “Smart-ID” kodus pēc svešu cilvēku pieprasījuma, jo tā ir tieša atslēga uz jūsu privātajiem līdzekļiem.

Tikmēr ziņu aģentūra LETA ziņo, ka aizpagājušajā nedēļā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 474 113 eiro. Valsts policija reģistrējusi 199 krāpšanas gadījumus.

No tiem 54 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, bet 145 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi.

Vislielākie zaudējumi radušies tā dēvētajos viltus zvanu jeb vikšķerēšanas gadījumos, kuros krāpnieki uzdevušies par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī policijas, mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kredītiestāžu, pasta un sociālo dienestu darbiniekiem.

Šādos krāpšanas gadījumos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 415 499 eiro. Lielākais šādu noziegumu skaits reģistrēts Rīgas reģionā – 162 gadījumi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.