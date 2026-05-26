VIDEO. “Labi, ka ne uz galvas!” Karali Čārlzu vizītes laikā negaidīti “apskādē” nekaunīga kaija 0

12:28, 26. maijs 2026
Lielbritānijas karalis Čārlzs III no nesenās valsts vizītes Ziemeļīrijā mājās pārvedis pavisam negaidītu un diezgan nepatīkamu „suvenīru” – viņu un viņa pavadošo komandu tiešā trāpījumā pamatīgi aptraipījusi nekaunīga kaija. Incidenta video jau paspējis izplatīties tīmeklī, liekot pasmaidīt tūkstošiem karaļnama sekotāju.

Kuriozais atgadījums fiksēts piejūras pilsētiņā Ņūkaslā. Karalis nupat gatavojās uzsākt tikšanos ar sanākušajiem iedzīvotājiem, kuri nepacietīgi gaidīja aiz drošības barjerām gar galveno ielu, kad pēkšņi no gaisa nāca negaidīts trieciens. Nekaunīgā putna mēsli trāpīja tieši pa monarha uzvalka žaketes apakšējo daļu, kā arī skāra vairākus apkārtstāvošos cilvēkus.

Neraugoties uz neērto situāciju, karalis Čārlzs III kārtējo reizi apliecināja savu lielisko britu humora izjūtu. Kā vēlāk medijiem pastāstīja pūlī stāvošā aculieciniece Airīna Mārtinga, viņai izdevies par šo tēmu aprunāties ar pašu monarhu. „Mēs runājām ar karali par šo kaiju, un viņš tikai pasmējās, sakot: „Labi, ka tas neuzkrita man uz galvas,”” atklāja sieviete, neslēpjot prieku par karaļa vienkāršību un pozitīvismu.

