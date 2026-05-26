"Apdraudējums ir, bet…" Rajevs paskaidro, vai Krievijas mācības Baltkrievijā rada pamatu uztraukumam
Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja plaši apspriestās Krievijas militārās mācības un iespējamo kodolieroču sistēmu izvietošanu Baltkrievijas teritorijā.
Rajevs norādīja, ka publiskajā telpā izplatītā informācija par desmitiem tūkstošu karavīru, kuģiem un zemūdenēm var radīt maldīgu priekšstatu, ka visas mācības notiek Baltkrievijā.
Viņš uzsvēra, ka Baltkrievija esot tikai neliela daļa no daudz plašākām Krievijas militārajām aktivitātēm.
Pēc viņa teiktā, liela daļa uzmanības tiek pievērsta iespējai Baltkrievijā izvietot “Iskander” sistēmas un runām par kodolieročiem, taču apdraudējums Latvijai jau pastāv arī no Krievijas robežas.
Rajevs atgādināja, ka līdzīgas sistēmas jau atrodas Kaļiņingradā. “Tas apdraudējums mums principā jau eksistē,” viņš uzsvēra.
Vienlaikus Rajevs aicināja sabiedrību nekrist panikā un vērtēt situāciju racionāli: “Nevajag vilkt ārā panikas pogu,” viņš sacīja.
