“Smadzeņu satricinājums uz līdzenas vietas!” Pēc traģiskā negadījuma Mērsraga pagastā vecāki kritizē ķiveru nevilkšanu bērniem 40
Svētdien LA.LV vēstījām par sirdi plosošo notikumu, kad uz ceļa tika notriekts 10 gadus vecs zēns, kurš vēlāk slimnīcā mira no iegūtajām traumām.
Par vissliktāko un traģiskāko dienu zēna Mikiņa mamma Jana pavēstīja sociālajos medijos: “Šodien ir mūsu ģimenes vissliktākā un traģiskākā diena, tāpēc lūdzu jūsu visu palīdzību. Lūdziet par manu dēliņu Mikiņu, kas cīnās par savu dzīvību bērnu slimnīcā. Šodien plkst. 11.10, braucot uz skolu ar riteni, viņu trakā ātrumā notrieca Centrālās laboratorijas zaļais busiņš. Ar ļoti smagām traumām viņš tagad cīnās par savu dzīvību. Nākamās 12 stundas visu izšķirs. Mani spēki ir izsmelti, raudot jau 7 stundas un lūdzoties. Varbūt visu jūsu spēks un lūgšanas radīs brīnumu.” Nākamajā dienā mamma paziņoja par dēla došanos viņsaulē.
Lai cik traģisks nebūtu šis negadījums, ir zināms, ka Mikiņš uz skolu devās bez ķiveres. To Latvijas Televīzijai atklāja Jana, sakot, ka ķiveri ģimene vēl nebija paspējusi iegādāties. Viņa arī atklāja ārsta teikto, ka Mikiņam mašīnas trieciens bijis izšķirošs – uzreiz tika bojātas viņa smadzenes.
Par to, cik veselībai un dzīvībai svarīga ir ķivere, sākuši runāt arī soctīklotāji. Lelda vietnē “Threads” aktualizē šo tēmu: “Izlasīju par bojāgājušo puiku, kuru notrieca mašīna. Līdzjūtība ģimenei un ticu, ka arī šoferim šis ir pamatīgs šoka stāvoklis. Taču vienā gan būšu skarba, pietika ar teikumu “(…) Ķivere nebija Mikiņam. Nepaspējām nopirkt” / avots: lsm.lv. Labi, mana ķetna nost no sērojošas mātes, bet balstoties uz statistiku, par ko ziņo arī BKUS, ka bērni braukā BEZ aizsarglīdzekļiem. Vecāki, kuri varbūt arī “nepaspēj nopirkt”, ziņa jums. Nav ķivere=nav brauciens.”
Arī citi iesaistās sarunā. Lielākā daļa piekrīt Leldas teiktajam, ka ķivere vienmēr ir vajadzīga – arī, ja netiek braukts tālu. Citi komentētāji gan norāda, ka šajā gadījumā ķivere diez vai būtu ko līdzējusi, jo trieciens bijis pārāk liels.
Gabriela dalās savā pieredzē: “Precīzi. Ko nozīmē — nepaspējam nopirkt? Pērkot transportlīdzekli bērnam, uzreiz arī ķiveri klāt, un braukt drīkst tikai ar ķiveri. Man ir bijis arī tā, ka 2 gadu vecumā bērns uz ielas krīt gar zemi un ķērc, ka nevilks ķiveri. Es vienkārši noņēmu transportlīdzekli un pateicu: “Ok, bet tad nebrauksi.” Histērija vēl lielāka, bet, kamēr nav ķiveres, tikmēr ne. Tagad vispār bez problēmām – gan trīsgadniece, gan astoņgadniece pašas velk.”
Arī Linda pievienojas par labu ķiveres vilkšanai un aicina to darīt arī citus vecākus: “Es tieši to pašu domāju. Mēs bērnam liekam vilkt ķiveri uz jebkura braucamā, pat mazākā skrejritenīša, jebkurā situācijā, arī piemājas pagalmā. Tieši tāpēc, lai bērnam nerodas sajūta, ka ķiveres vilkšana būtu jāizvērtē, kad vajag un kad ne. Vienmēr vajag, tas nav apspriežams. Vecāki, nu izdarām savu darbiņu, pat ja apzināmies, ka no visa pasargāt nevar.”
Savukārt Madara guvusi sāpīgu mācību, pēc kuras arī vienmēr liek bērnam vilkt ķiveri: “Dēls pagājušajā vasarā pagalmā nokrita no ričuka, pat īsti nebraucot, vienkārši uz vietas ākstoties. Smadzeņu satricinājums. Ķiveri vajag vienmēr. Vienmēr!”
Ko paredz likums?
Ceļu satiksmes noteikumi (CSN) paredz: CSN 212.3-prim punkts nosaka, ka vVelosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem vecumā līdz 17 gadiem galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Grozījumi MK 24.03.2026. noteikumu Nr. 171 redakcijā.
Kādi ir dati?
Datu avots: SPKC/LSM