FOTO. Tur bija ieradies pat Dons! Sestdienas vakarā Rīgā notikusi vērienīga radio ballīte, kurā piedalījās daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki 0
Ar vērienīgu koncertu aizvadīts RADIO TEV dzimšanas dienas pikniks, kas sestdien, 6.septembrī notika Rīgā, Kimmel kvartālā. Klātesošos priecēja populāru Latvijas mūziķu lielāko radiohitu izpildījums gandrīz astoņu stundu garumā. Svētku kulminācijā vairāki tūkstoši skatītāju vienojās kopkorī un veltīja radiostacijai dziesmas “Daudz baltu dieniņu” neaizmirstamu versiju, kuru iesāka Māra Upmane-Holšteine no grupas Astro’n’out, bet turpināja klātesošie pasākuma apmeklētāji.
RADIO TEV 12.dzimšanas dienas svinībās piedalījās Intars Busulis, Bermudu Divstūris, Astro’n’out, Aminata, Carnival Youth, YŪT, Kautkaili, Citi Zēni, Patrisha, Raum un Papīra lidmašīnas. Līdz pēdējam brīdim noslēpumā tika turēti slepeno mākslinieku vārdi – RADIO TEV dzimšanas dienas piknika apmeklētājus pārsteidza grupa Sudden Lights, bet koncerta noslēgumā skaļas ovācijas nopelnīja Dons, izpildot savus lielākos hitus.
Daudzo sveicēju vidū bija arī Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, kurš atklāja, ka par RADIO TEV klausītāju kļuvis dēla ietekmē – sākotnēji tieši bērni uzstājuši automašīnā klausīties šo staciju, un vēlāk RADIO TEV sācis klausīties arī pats. Sakot apsveikuma runu, mērs atzinās, ka ir viens no klausītājiem, kurš visai regulāri iesaistās RADIO TEV ētera diskusijās ar programmas vadītājiem. “Jūs esat “dzīvs” radio, kas nestrādā pēc paredzamiem šabloniem,” savu izvēli klausīties RADIO TEV pamatoja Kleinbergs.
RADIO TEV dzimšanas dienas pikniks pulcēja vairāku tūkstošu apmeklētāju lielu auditoriju. Dzimšanas dienas svinības skatītājiem bija bez ieejas maksas, uzrādot SKONTO TEV aplikāciju. Pasākuma vadītāji Lauris Zalāns, Elizabete Puče un Madara Kivkucāne vairākkārt atgādināja par ieguvumiem, kādus sagaida aplikācijas SKONTO TEV reģistrētos lietotājus – dažādas noderīgas dāvanas ne tikai dzimšanas dienā, bet arī ikdienā.
RADIO TEV raida kopš 2013.gada 1.septembra. Sākotnēji RADIO TEV bija maza radiostacija Valmierā, bet dažu gadu laikā tā kļuva pieejama lielākajā daļā Latvijas. Drosmīga, ambicioza, mērķtiecīga radiostacija uzlādētākai dzīvei, bet nezaudējot personīgo pieeju katram klausītājam. “Tu mūs dzirdi, bet mēs klausāmies Tevi,” ir RADIO TEV pamatprincips vairāku gadu garumā.
RADIO TEV iekarojis klausītāju sirdis visā Latvijā, liecina KANTAR auditorijas pētījumi, ierindojot to Latvijas TOP6 komercstaciju vidū.