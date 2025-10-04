Foto: EPA/Scanpix/LETA

Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi 0

LA.LV
16:18, 4. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ameriku satricinājis šausminošs atklājums: kāds auto evakuatora darbinieks pamestā luksusa automašīnā atradis pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi, raksta izdevums “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi
Kokteilis
Mūžīgie vientuļnieki? Šo trīs zodiaku zīmju pārstāvji, visticamāk, nekad neapprecēsies. 3
Kokteilis
TESTS. Izvēlies kleitu ballei, un mēs pateiksim, kādu pirmo iespaidu tu par sevi radi
Lasīt citas ziņas

Izmeklēšanā noskaidrots, ka  automašīna pieder populārajam reperim D4vd.

Tā bija pamesta netālu no mājas, ko viņš īrēja Holivudas kalnos.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Braucošs vilciens un cilvēks – tās nav savienojams lietas!” Pēc Imantas traģēdijas pie sabiedrības vēršas NMPD
Milzīgi vēlēšanu protesti Gruzijā; pūlis mēģinājis iekļūt prezidenta pilī
Zudušas vērtības un solidaritāte: kādu priekšstatu par sevi radīs Latvija, ja mēs izstāsimies no Stambulas konvencijas

Divdesmit gadus vecajam mūziķim, kura dziesmas straumēšanas platformā “Spotify” klausītas vairāk nekā trīs miljardus reižu, pagaidām apsūdzības nav izvirzītas, taču viņš ir šīs skaļās lietas izmeklēšanas centrā un jau noalgojis advokātu.

Seleste, kuru ģimene raksturo kā “cītīgu” un “gudru” skolnieci, pazuda no savām mājām  2024. gada maijā. Tobrīd viņai bija tikai 13 gadi.

Meitenes mirstīgās atliekas atrastas šī gada 8. septembrī Holivudas kalnos.

Tās bija ietītas plastmasas plēvē un paslēptas sasistā melnā 2023. gada “Tesla Model Y”.

Automašīna reģistrēta uz Deivida Entonija Bērka vārda –  plašāk zināms  kā reperis D4vd.

Bojāgājušās brālis apgalvo, ka Seleste aizgājusi no mājām, lai tiktos ar Bērku, un mājās vairs nav atgriezusies.

Lai gan meiteni atrada pēc viņas 15. dzimšanas dienas, izmeklētāji uzskata, ka viņa mirusi jau 14 gadu vecumā.

To apstiprina arī repera un Selestes kopīgie paziņas, kuri apgalvo, ka redzējuši viņus kopā vairākkārt jau pēc tam, kad ģimene bija ziņojusi par meitenes pazušanu.

Divi Selestes ģimenei tuvi avoti apgalvo, ka D4vd bijušas intīmas attiecības ar nepilngadīgo. Viens no tiem apgalvo, ka mūziķis iepazinies ar meiteni sociālajos tīklos, kad viņai bijuši tikai 11 vai 12 gadi.

Arī bojāgājušās brālis paziņojis, ka Bērks regulāri savācis viņa māsu no mājām tajā pašā “Tesla” automobilī, kurā vēlāk tika atrasts viņas ķermenis.

Reperis D4vd, kurš kļuva slavens, cita starpā, pateicoties videospēļu skaņu celiņu radīšanai, savu vainu noliedz.

Viņš noalgojis pazīstamu Holivudas advokāti Blēru Bērku, kura jau paziņojusi, ka viņas klients “pilnībā sadarbojas ar varasiestādēm”.

Oficiālu paziņojumu trūkums ir izraisījis plašas spekulācijas internetā. Rezonansi pastiprina arī D4vd 2022. gadā radītā dziesma “Romantic Homicide” (Romantiskā slepkavība), kurā ir rinda: “Es tevi nogalināju un to pat nenožēloju.”

Pēc šausminošā atraduma šis skaņdarbs atkal strauji pakāpies mūzikas topos.

Policija jau veikusi kratīšanu dziedātāja īrētajā savrupmājā, par kuru viņš maksāja 20 000 ASV dolāru mēnesī, taču oficiālu paziņojumu par kratīšanas rezultātiem joprojām nav.

Bijušais ASV Tieslietu ministrijas prokurors Nima Rahmani notikušo raksturojis kā „satriecošu”: “Ja tavā automašīnā atrod līķi, tas ir slikti. Bet, ja tas ir sadalīts gabalos — vēl briesmīgāk. Esmu pārsteigts, ka līdz šim nav notikuši aresti. Tas, manuprāt, ir tikai dažu dienu jautājums.”

Policija neatklāj Selestes nāves cēloni un pagaidām nav izvirzījusi nekādas apsūdzības.

Tomēr D4vd plānotā Eiropas un Austrālijas turneja ir atlikta uz nenoteiktu laiku.

Tāpat reperis ir zaudējis sadarbības līgumus ar apavu zīmolu “Crocs” un modes zīmolu “Hollister”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Meklēja vairākas dienas: mīklainos apstākļos ģimenes ceļojuma laikā pazudušais diplomāta 13 gadu vecais dēls atrasts miris
11 km no mājām suns atrod un drošībā nogādā divus gadus vecu bērnu, kuru visu nakti izmisīgi meklēja policija
Izdevies atrast vīrieti, kurš pērn devās makšķerēt un pazuda. Kā viņam izdevās izdzīvot trīs mēnešus atklātā okeānā?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.