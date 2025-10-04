Šausminošs atklājums: pazīstama mūziķa luksusa automašīnā atrod pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi 0
Ameriku satricinājis šausminošs atklājums: kāds auto evakuatora darbinieks pamestā luksusa automašīnā atradis pirms pusotra gada pazudušas skolnieces līķi, raksta izdevums “Daily Mail”.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka automašīna pieder populārajam reperim D4vd.
Divdesmit gadus vecajam mūziķim, kura dziesmas straumēšanas platformā “Spotify” klausītas vairāk nekā trīs miljardus reižu, pagaidām apsūdzības nav izvirzītas, taču viņš ir šīs skaļās lietas izmeklēšanas centrā un jau noalgojis advokātu.
Seleste, kuru ģimene raksturo kā “cītīgu” un “gudru” skolnieci, pazuda no savām mājām 2024. gada maijā. Tobrīd viņai bija tikai 13 gadi.
Meitenes mirstīgās atliekas atrastas šī gada 8. septembrī Holivudas kalnos.
Automašīna reģistrēta uz Deivida Entonija Bērka vārda – plašāk zināms kā reperis D4vd.
Bojāgājušās brālis apgalvo, ka Seleste aizgājusi no mājām, lai tiktos ar Bērku, un mājās vairs nav atgriezusies.
Lai gan meiteni atrada pēc viņas 15. dzimšanas dienas, izmeklētāji uzskata, ka viņa mirusi jau 14 gadu vecumā.
Divi Selestes ģimenei tuvi avoti apgalvo, ka D4vd bijušas intīmas attiecības ar nepilngadīgo. Viens no tiem apgalvo, ka mūziķis iepazinies ar meiteni sociālajos tīklos, kad viņai bijuši tikai 11 vai 12 gadi.
Arī bojāgājušās brālis paziņojis, ka Bērks regulāri savācis viņa māsu no mājām tajā pašā “Tesla” automobilī, kurā vēlāk tika atrasts viņas ķermenis.
Viņš noalgojis pazīstamu Holivudas advokāti Blēru Bērku, kura jau paziņojusi, ka viņas klients “pilnībā sadarbojas ar varasiestādēm”.
Oficiālu paziņojumu trūkums ir izraisījis plašas spekulācijas internetā. Rezonansi pastiprina arī D4vd 2022. gadā radītā dziesma “Romantic Homicide” (Romantiskā slepkavība), kurā ir rinda: “Es tevi nogalināju un to pat nenožēloju.”
Policija jau veikusi kratīšanu dziedātāja īrētajā savrupmājā, par kuru viņš maksāja 20 000 ASV dolāru mēnesī, taču oficiālu paziņojumu par kratīšanas rezultātiem joprojām nav.
Bijušais ASV Tieslietu ministrijas prokurors Nima Rahmani notikušo raksturojis kā „satriecošu”: “Ja tavā automašīnā atrod līķi, tas ir slikti. Bet, ja tas ir sadalīts gabalos — vēl briesmīgāk. Esmu pārsteigts, ka līdz šim nav notikuši aresti. Tas, manuprāt, ir tikai dažu dienu jautājums.”
Policija neatklāj Selestes nāves cēloni un pagaidām nav izvirzījusi nekādas apsūdzības.
Tāpat reperis ir zaudējis sadarbības līgumus ar apavu zīmolu “Crocs” un modes zīmolu “Hollister”.