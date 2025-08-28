“Šaumī”, “Ksjomi” vai “Čau, ome”? Lauris Reiniks vieš skaidrību par arēnas nosaukuma izrunu 0
Sociālajā tīklā “X” atkal aizsākusies amizanta diskusija par to, kā pareizi izrunājams jaunās “Xiaomi” arēnas (kādreizējās “Arēnas Rīga”) nosaukums. Viedokļi dalās, taču mūziķis Lauris Reiniks cenšas ieviest skaidrību.
Viņš raksta: “TV un radio cilvēki šajās dienās ik pa brīdim piedāvā savu izrunu mūsu Xiaomi arēnai Rīgā. Jo vārds ir nu gana izaicinošs. Tad nu gan sev, gan citiem atgādinu. Xiaomi izrunā ŠAU-MĪ. ŠAUMĪ. Gandrīz kā show me tikai ar A.”
“Vienkārši Arēna Rīga. Tāpat kā ir Olimpiskais sporta centrs. Nav jāņem vērā kāda vēlme nopirkt sev nosaukumu,” uz Reinika ieteikumu atbild viena no ieraksta komentētājām.
Cits uzsver: “Es demonstratīvi palieku pie KSIAOMI. Protesta dēļ.”
“Interesanti, kāpēc visu laiku, visu komentējot ik pa 2 min jāsaka “šaumi”, “šaumi” arēna. Vienkārši “arēna” neder?” kāds vaicā.
Vēl kāds ironizē: “Beidzot skaidrs, ka pareizā izruna šim vārdam ir Čau, Ome.”
“Nē, “ksi-omī”, ja ķīniešiem vajag, lai ir “šaomī”, lai arī uzraksta “šaomī”,” savu pārliecību pauž cits komentētājs.
Tikmēr citi uzsver, ka šī arēna visiem paliks kā “Arēna Rīga”, salīdzinot ar Maskavas ielas pārveidoto nosaukumu.