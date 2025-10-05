“Puse Krievijas metīsies laupīt Maskavu” – eksperts par to, ka šo ziemu krievi var neizturēt 0
Krievijai nav daudz labu nākotnes scenāriju, un ir liels jautājums, kā tā pārdzīvos gaidāmo ziemu, uzskata Ukrainas politologs Tarass Zagorodnijs, intervijā portālam “Glavred” skaidrojot, kā Ukrainas triecieni naftas un gāzes nozarei ietekmē Krieviju.
Pēc Zagorodnija domām, ASV prezidentam Donaldam Trampam patiesībā ir vienalga, vai Krievijai vēl ir naftas nozare — viņš galvenokārt ir ieinteresēts Eiropas tirgus pārņemšanā, un to viņš arī mērķtiecīgi dara.
“Kas gan ir Krievija bez naftas un gāzes eksporta uz Eiropu?
Eksperts atzīmē, ka viņu nepārsteidz Trampa izteikumi par to, ka Ukraina atgūs visas savas teritorijas — viņš vienmēr ir uzskatījis, ka tieši ar Trampu Ukrainai ir reāla iespēja atgriezties 1991. gada robežās.
Taču, lai to panāktu, ukraiņiem pašiem jāražo vairāk ieroču un jāizdara spiediens uz Krievijas teritoriju, lai sagrautu tās stabilitāti aizmugurē.
“Amerikāņi mums neliek pārtraukt Krievijas naftas un gāzes infrastruktūras iznīcināšanu. Bez naftas Krieviju vienkārši gaida gals. Sekas jau ir jūtamas — degvielas piegādes sāk pietrūkt, un tuvojas ziema, kad enerģijas patēriņš parasti pieaug. Tātad runa ir par mēnešiem — nevis gadiem, — kad situācija Krievijai var kļūt kritiska,” pieļauj eksperts.
Viņš norāda, ja degvielas deficīts saglabāsies, eksporta traucējumi pastiprināsies un vienlaikus sezonālu iemeslu dēļ pieaugs iekšzemes patēriņš, kritiskais punkts var pienākt dažu mēnešu laikā — iespējams, līdz gada beigām.
“Ir liels jautājums, kā Krievija pārdzīvos šo ziemu. Lai Krieviju izsistu no kara, pietiktu vienkārši Maskavā ziemā izraisīt enerģētisko sabrukumu.
Tad puse Krievijas varētu mesties laupīt Maskavu, un tas jau būtu reāls pilsoņu kara scenārijs,” Zagorodnijs uzsvēra.
Viņš piebilst, ka tieši šī kārts ir jāizspēlē.