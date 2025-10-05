Foto: AFP/Scanpix/LETA/ Shutterstock/MI/LA.lv kolāža

“Puse Krievijas metīsies laupīt Maskavu” – eksperts par to, ka šo ziemu krievi var neizturēt 0

LA.LV
12:15, 5. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijai nav daudz labu nākotnes scenāriju, un ir liels jautājums, kā tā pārdzīvos gaidāmo ziemu, uzskata Ukrainas politologs  Tarass Zagorodnijs, intervijā portālam “Glavred” skaidrojot, kā Ukrainas triecieni naftas un gāzes nozarei ietekmē Krieviju.

Viņš norāda, ka Ukraina ir sākusi sistemātiski iznīcināt Krievijas naftas un gāzes infrastruktūru.

Pēc Zagorodnija domām, ASV prezidentam Donaldam Trampam patiesībā ir vienalga, vai Krievijai vēl ir naftas nozare — viņš galvenokārt ir ieinteresēts Eiropas tirgus pārņemšanā, un to viņš arī mērķtiecīgi dara.

“Kas gan ir Krievija bez naftas un gāzes eksporta uz Eiropu?

Tā fiziski nespētu pastāvēt, jo kopš 1960. gadiem tās ekonomika balstījusies tieši uz energoresursu eksportu uz Eiropu,” viņš skaidro.

Eksperts atzīmē, ka viņu nepārsteidz Trampa izteikumi par to, ka Ukraina atgūs visas savas teritorijas — viņš vienmēr ir uzskatījis, ka tieši ar Trampu Ukrainai ir reāla iespēja atgriezties 1991. gada robežās.

Taču, lai to panāktu, ukraiņiem pašiem jāražo vairāk ieroču un jāizdara spiediens uz Krievijas teritoriju, lai sagrautu tās stabilitāti aizmugurē.

Ekonomists norāda, ka Ukraina jau tagad grauj Krievijas ekonomiku tiktāl, ka vairs nav skaidrs, kā ar to tikt galā.

“Amerikāņi mums neliek pārtraukt Krievijas naftas un gāzes infrastruktūras iznīcināšanu. Bez naftas Krieviju vienkārši gaida gals. Sekas jau ir jūtamas — degvielas piegādes sāk pietrūkt, un tuvojas ziema, kad enerģijas patēriņš parasti pieaug. Tātad runa ir par mēnešiem — nevis gadiem, — kad situācija Krievijai var kļūt kritiska,” pieļauj eksperts.

Viņš norāda, ja degvielas deficīts saglabāsies, eksporta traucējumi pastiprināsies un vienlaikus sezonālu iemeslu dēļ pieaugs iekšzemes patēriņš, kritiskais punkts var pienākt dažu mēnešu laikā — iespējams, līdz gada beigām.

“Ir liels jautājums, kā Krievija pārdzīvos šo ziemu. Lai Krieviju izsistu no kara, pietiktu vienkārši Maskavā ziemā izraisīt enerģētisko sabrukumu.

Ja nopietna sala laikā tiks iznīcinātas Maskavas gāzes sadales sistēmas un iestāsies enerģētiskais krahs, tur sāksies ļoti nopietni procesi.

Tad puse Krievijas varētu mesties laupīt Maskavu, un tas jau būtu reāls pilsoņu kara scenārijs,” Zagorodnijs uzsvēra.

Viņš piebilst, ka tieši šī kārts ir jāizspēlē.

