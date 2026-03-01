Ģimene atvaļinājumā piedzīvo īstu šoku, saņemot telefona rēķinu dzīvokļa vērtībā: kas nogāja greizi? 1
Britu ģimene pēc atgriešanās no ceļojuma piedzīvojusi īstu šoku — rēķins par mobilā interneta izmantošanu sasniedzis 48 tūkstošus eiro, ziņo Bild.
Ceļojumam uz Marakešu, Maroku, bija jābūt mierīgam un patīkamam, taču situācija krasi mainījās brīdī, kad ģimenes pusaudze atvaļinājuma laikā vairākas stundas skatījās video sociālajā tīklā “TikTok”, izmantojot mobilo internetu.
Pirmais rēķins — aptuveni 22 tūkstoši sterliņu mārciņu (ap 25 800 eiro) — ģimeni sasniedza, vēl uzturoties Marokā. Britu uzņēmējs Endrū sākotnēji domāja, ka notikusi kļūda.
Kopējā summa sasniedza aptuveni 42 tūkstošus mārciņu jeb gandrīz 48 tūkstošus eiro.
Izrādījās, ka problēma saistīta ar tēva izmantoto biznesa mobilā sakaru plānu — līgumā nebija noteikts datu patēriņa limits, izmantojot internetu ārpus Eiropas Savienības. Šādos gadījumos operatori piemēro ļoti augstus tarifus, aprēķinot maksu par katru izmantoto megabaitu, bet video skatīšanās “TikTok” patērē īpaši daudz datu.
Ģimene mēģināja apstrīdēt milzīgo rēķinu, taču sākotnēji skaidrību neizdevās panākt. Situācija mainījās tikai pēc tam, kad stāsts nonāca medijos — mobilo sakaru operators, galu galā, rēķinu anulēja.
Eksperti atgādina, ka pirms ceļojumiem uz valstīm ārpus Eiropas Savienības obligāti jāaktivizē īpaši datu pakalpojumi vai jāuzstāda interneta lietošanas ierobežojumi. Pretējā gadījumā pat īslaicīga interneta izmantošana var izmaksāt ļoti daudz.