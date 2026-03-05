VIDEO. Dzērves jau Latvijā? “Beidzot!” – cilvēki dalās sajūsmā par iemūžināto mirkli 0
Vietnē “TikTok” publicēts video, kurā redzams miglā tīts un sniegā klāts lauks. Pa to nesteidzīgi pastaigājas un savā starpā sakliedzas dzērvju pāris – skats, kas daudziem Latvijā asociējas ar pavasara tuvošanos.
Aizkadrā video autors saka: “Pavasaris laikam ir klāt, dzērves arī ir klāt. Tās te katru gadu divas ir.”
Lai gan ainava vēl atgādina ziemu, dzērvju balsis jau liecina par gadalaiku maiņu. Tieši putnu klaigas daudziem ir pirmais nepārprotamais signāls, ka aukstākie mēneši drīz būs aiz muguras.
Arī komentāros cilvēki dalās priekā un savos novērojumos. “Visskaistākā pavasara dziesma – gājputnu balsis!” raksta kāds lietotājs.
Cits piebilst: “Šī ir Latvijas skaņa!”
Vairāki atzīst, ka dzērves jau dzirdējuši arī citviet: “Es arī vakar dzirdēju dzērvju dziesmas,” “Jā! Vakar dzirdēju, lidojot kliedza,” kā arī “Es arī dzirdēju divas, staigājot pa laukiem.”
Netiek slēpts arī pārsteigums par putnu agrīno atgriešanos: “Kur tad tik ātri??” jautā viens no komentētājiem.
Taču kopējā noskaņa ir priecīga – “Beidzot!” un “Super! Sen gaidīts tas pavasaris,” raksta citi.
Dzērvju atgriešanās Latvijā ik gadu kļūst par simbolisku robežzīmi starp ziemu un pavasari. Un, pat ja laukus vēl klāj sniegs un migla, putnu balsis jau atgādina – siltāks laiks vairs nav tālu.