VIDEO. Leoparda triko tērpts vīrietis pārsteidz autovadītājus ar senatnīgu braucamo 0
ASV pilsētas Sietlas iedzīvotājus pārsteidzis neparasts skats – lietainā laikā pa ielu brauca kāds vīrietis, tērpies vien leoparda raksta triko un pārvietojoties ar senlaicīgu velosipēdu.
Video redzams, ka vīrietis ar gludi skūtu galvu un ūsām mierīgi gaida pie luksofora uz Dekstera avēnijas netālu no pilsētas centra. Neskatoties uz vieglo slapjdraņķi, viņa apģērbs vairāk atgādināja vasaras laikam piemērotu apģērbu.
Notikumu iemūžināja autovadītājs, kurš, gaidot zaļo gaismu, pamanīja neparasto riteņbraucēju un ar izbrīnu iesaucās: “Kas pie velna ir tas, vecīt?” Pēc tam viņš nolaida logu un uzsauca: “Labs velosipēds!”
Izrādās, vīrietis brauca ar tā dēvēto “penny-farthing” – viktoriāņu laikmeta velosipēdu ar milzīgu priekšējo un mazu aizmugurējo riteni. Uz uzslavu viņš dziļā balsī mierīgi atbildēja: “Paldies.”
Drīz pēc tam ekscentriskais braucējs ar vieglu kustību uzlēca uz sēdekļa virs lielā riteņa un aizripoja prom, kamēr filmētājs turpināja neticībā komentēt redzēto.
Video sociālajā tīklā “X” publicēja Džonatans Čo, kurš to pievienoja savam ierakstam par dīvainajiem laikapstākļiem pilsētā. Tajā dienā pat tika novērots neliels viesulis, kas izraisīja snigšanu dažviet pilsētā.
“Pamēģiniet būt Sietlas iedzīvotājs un aptvert šodienas trako sniegoto laiku, un tad pēkšņi redzēt puisi Tarzāna tērpā uz viktoriāņu velosipēda,” ironizēja viņš.
Video īsā laikā guva lielu popularitāti, savācot desmitiem tūkstošu skatījumu. Komentētāju reakcijas bija dažādas – vieni to uztvēra ar humoru, bet citi norādīja, ka šādi skati “lieliski” raksturo pilsētas savdabīgo atmosfēru.
Daži pat pieļāva, ka vīrietis varētu būt iedvesmojies no Jūdžina Sandova – 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma slavenā spēkavīra, kura stils atgādināja mistiskā vīrieša tērpu.