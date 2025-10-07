“Jau trešo reizi!” Sieviete satraukta par uzbāzīgiem svešiniekiem privātmāju rajonā – policija skaidro, kā rīkoties 0
Megija Kokoreviča

Foto: Canva
Megija Kokoreviča
5:57, 7. oktobris 2025
Redakcijā saņemtā informācija un vairāku apkaimju iedzīvotāju vairākkārt publicētie ieraksti privātajās “Facebook” grupās atklāj nepatīkamu ainu – pa privātmāju rajoniem mēdz klaiņot nepazīstamas personas, kas vēro cilvēku īpašumus un uzvedas uzbāzīgi, kā arī nereti meklē “īslaicīgu darbu”. Cilvēki ir satraukušies – šīs personas, kas nerunā latviešu valodā, raisa bailes un nedrošības sajūtu.

Sadaļā “ZIŅO” situāciju izklāstījusi Valda no Ogres novada. Īsā laika posmā nelūgtie viesi pie viņas mājas vārtiem gozējušies jau trīs reizes. Aptuvenā ārvalstu ciemiņu vizītes shēma esot šāda – viņi katru reizi atbrauc ar citu automašīnu, tad no tās parasti izkāpj divi vīrieši un dodas apgaitā pa privātmāju rajonu.

Pie viņas dziļi pagalmā neviens neesot ienācis, jo, visticamāk, baidās no suņa riešanas, taču kaimiņiem gan nācies uzklausīt viņu darba piedāvājumus un nevaldāmo vēlmi izpētīt pagalmā esošās lietas.

Viņas apkaimē vīrieši viesojušies arī pērn, taču pēc kāda kaimiņa piedāvājuma izsaukt policiju, viņi līdz šim vairs neesot atgriezušies.

Sociālajos tīklos palaikam redzams, ka kaimiņi viens otru brīdina par svešinieku klātbūtni atsevišķos rajonos un aizdomīgām darbībām, taču daudzi nezina, kā šādos gadījumos rīkoties – vai zvanīt policijai, ko teikt?

Lūdzām situāciju, kas saistīta ar iedzīvotāju bažām par savu drošību, komentēt Valsts policijai.

Kad un ko ziņot policijai?

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska LA.LV skaidro, ka pie policijas var vērsties arī uz aizdomu pamata.

Ja ir aizdomas, ka personas izdara vai plāno noziegumus, jāzvana policijai pa tālruņa numuru 112, lai likumsargi var reģistrēt informāciju un pārbaudīt apstākļus.

Pat ja aizdomas par noziegumu vēl nav apstiprinātas, policija ir jāinformē.

Noderīga var būt visa informācija – numurzīmes mašīnām, ar kurām pārvietojas aizdomīgās personas, personu ārējās pazīmes u.c. Tāpēc jācenšas piefiksēt pēc iespējas vairāk detaļu.

Tāpat gan noziegumu prevencijā, gan jau izdarītu noziegumu atklāšanā ļoti noder, ja īpašumos ir uzstādītas videonovērošanas kameras. Zādzību novēršanā palīdz “WhatsApp” un citu saziņas lietotņu grupas, kur ciemata vai novada iedzīvotāji ātri var apmainīties ar būtisku informāciju.

Vai drīkst fotografēt vai filmēt?

Foto un video fiksācija ar iespējamām vainīgajam personām var palīdzēt policijai izmeklēšanā, taču jāatceras, ka nebūtu ieteicams publicēt citu personu attēlus un fotogrāfijas bez piekrišanas interneta vidē. Nav izslēgts, ka personas, kuru attēli vai foto ir publicēti, vērsīsies tiesībsargājošās iestādēs ar pretenzijām.

Valsts policija ik pa laikam saņem līdzīgus izsaukumus. Likumsargi uz tiem reaģē un pārbauda informāciju.

Visbiežāk tiek konstatēts, ka ārvalstu piederīgie apstaigājuši svešus īpašumus, jo meklējuši īslaicīgu darbu.

Taču zādzības no mājokļiem ik pa laikam tiek reģistrētas. Piemēram, Rīgas reģionā (Rīgā un Pierīgā) diennaktī vidēji tiek reģistrēts līdz pāris mājokļu apzagšanu gadījumiem. Tāpēc iedzīvotājiem jāievēro piesardzība: vienmēr jāaizslēdz īpašuma durvis, vēlams uzturēt draudzīgas attiecības ar kaimiņiem un pievērst uzmanību gan savā, gan kaimiņa sētā notiekošajam un ziņot par aizdomīgām darbībām.

Tāpat, ja rocība atļauj, vēlams uzstādīt savā īpašumā signalizāciju un videonovērošanas kameras un vienmēr sekot līdzi, lai tās būtu darba kārtībā.

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
