VIDEO. “Mans mīļākais šovs!” Soctīklotāji aizrāvušies ar tiešraižu skatīšanos no bāriem 0
Sociālo tīklu lietotāji aizrāvušies ar jaunu “realitātes šovu” — tiešraides skatīšanos no “Elbo Room” bāra Fortloderdeilā, Floridā. Tā ir vieta, kas tiešraidē rāda savus trokšņainos, iereibušos apmeklētājus jau kopš 1996. gada — tātad krietni pirms sociālo tīklu ēras.
Šajā bārā kameras ir burtiski visur: “Beach Cam”, “Patio Cam”, “Band Cam” un “Bar Cam” — neviens apmeklētājs nevar paslēpties no skatītājiem.
Un pats jautrākais (vai visdīvainākais): ikviens no mājām var skatīties šīs ballītes bez maksas viņu “YouTube” kanālā. Ja gribas dzirdēt ar visu skaņu, tad nāksies piemaksāt 3 dolārus mēnesī. Visnotaļ savdabīgs biznesa modelis, taču cilvēkiem tas patīk!
Kāda “TikTok” lietotāja šo tiešraidi nodēvējusi par savu “mīļāko šovu” un publicējusi vairākus video, kuros kopā ar draugiem skatās bāra tiešraidi.
Spriežot pēc skatījumu skaita — viņa tāda nav vienīgā.
Arī citi soctīklotāji dalās ar videoierakstiem, kā vienatnē vai kopā ar draugiem skatās tiešraidi no bāra.
Tikmēr citi komentāros dalās ar viedokļiem:
“Šī ir visu laiku labākā vai sliktākā ideja!”
“Elbo Room tiešraides ir augstākā līmeņa izklaide.”
“Tas ir tas pats, kā skatīties bērnus, kas skatās, kā citi bērni spēlējas ar mantām YouTube.”
“Iedomājieties, ja šis būtu realitātes šovs! Un šādas kameras būtu bāros visā pasaulē!”
“Es labprātāk palieku mājās un skatos šo, nekā eju uz bāru.”
“Man ir 37, man ir bērni, un es eju gulēt deviņos — tagad dzīvoju caur šiem cilvēkiem.”
Izrādās, šis nav vienīgais bārs, kas izmanto “tiešraides efektu”. Komentētāji dalījās ar līdzīgiem piemēriem no visas pasaules:
“Florida Keys bāros tas notiek jau 20 gadus — tur ir vēl trakāk!”
“Dirty Harry’s un Sloppy Joe’s Key West arī to dara — pat ir ‘Sloppy Joes Bingo’, kur skatītāji spēlē bingo, vērojot pūli.”
“Liverpūlē ir bārs ‘Woody’s’, kas iet tiešraidē katru vakaru.”
“Es skatos tiešraides no Taizemes bāriem, haha.”