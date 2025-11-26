“Juridiski Ukraina būs izīrējusi Krievijai šīs teritorijas,” Rajevs skaidro juridiskās nianses miera plānā 0
Pēc tam, kad ASV iepazīstināja ar savu 28 punktu miera plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas izpelnījās kritiku par pārāk lielu lojalitāti Maskavai, Eiropas valstis sagatavoja savu dokumenta versiju.
Kā norāda laikraksts “The Telegraph”, šis Eiropas plāns būtiski atšķiras no amerikāņu priekšlikuma un daudzējādā ziņā ir labvēlīgāks Ukrainai. Amerikāņu priekšlikumi ir plaši kritizēti par pārāk labvēlīgiem Kremlim – tie paredz lielu teritoriju nodošanu Krievijai, Ukrainas armijas lieluma samazināšanu un NATO karaspēka klātbūtnes aizliegumu Ukrainas teritorijā.
Viena no galvenajām atšķirībām starp Eiropas un Amerikas dokumentiem ir prasība “neuzlikt nekādus ierobežojumus” Ukrainas bruņoto spēku lielumam.
Interesanta nianse ir, protams, par pašu svarīgāko – teritoriālo sadalījumu, jo, iespējams, Putinam nāktos maksāt īri par it kā “okupētajām teritorijām”, kas viņam noteikti būtu pazemojoši un grūti paskaidrojami krievu tautai.
“Jā, tas būtu Putinam pazemojoši un būtu kaut kā jāafišē, kāpēc veic kārtējo maksājumu par teritorijām, kas ierakstītas Krievijas konstitūcijā kā Krievijas suverēnās teritorijas – tas īpaši labi neizspēlēsies Krievijas iekšējās informatīvajā telpā,” TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu, ēterā” komentē Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis. Viņš arī konkrētāk izskaidro detaļas juridiski šim plāna punktam.