Fon der Leiena nosauc piecus galvenos principus galīgajam miera līgumam starp Ukrainu un Krieviju 0
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena ir skaidri paudusi, kādi būs Eiropas Savienības pamatprincipi, ja tiks slēgta vienošanās starp Ukrainu un Krieviju par kara izbeigšanu. Fon der Leiena uzsvēra, ka šobrīd pienākušas izšķirošas dienas Ukrainai un visai Eiropai, tāpēc ir būtiski turpināt spiedienu uz Krieviju un vienlaikus skaidri definēt, ko ES uzskatīs par pieņemamu mieru, vēsta ārzemju mediji.
Eiropas Komisijas prezidents uzsvēra, ka Ukraina cīnās par savu drošību, brīvību un neatkarību, un ka tieši tas ir uz spēles. “Eiropa stāvēs Ukrainas pusē un atbalstīs Ukrainu ik uz soļa,” uzsvēra fon der Leiena.
Viņa norāda, ka katru reizi, kad sarunās iezīmējas reāls progress ceļā uz mieru, vardarbība no Krievijas puses tikai saasinās. Tāpēc nepieciešams vienots rietumvalstu redzējums par to, kāds miers var būt taisnīgs, paliekošs un nenovestu pie nākamajiem kariem. Viņa uzskata, ka šī jau ir tendence, kas Krievijas pusē ir novērota iepriekš. Viņasprāt, Ukraina ir pirmais solis daudz lielākā Kremļa spēlē.
“Krievijai jebkurš miera līgums nozīmē pastāvīgu kartes pārzīmēšanu, atgriešanos pie attiecībām starp lielvarām un ietekmes sfērām. Bet Ukrainai un Eiropai jebkurš miera līgums nozīmē taisnīgas un mierīgas pasaules radīšanu. Miera, kas izbeigs šo konfliktu un neradīs sēklas jauniem konfliktiem nākotnē. Un tas nozīmē nodrošināt spēcīgu un ilgtspējīgu drošības arhitektūru mūsu kontinentam, kuras pamatā ir spēcīga Eiropa, spēcīga NATO un spēcīga transatlantiskā partnerība,” uzsvērs fon der Leiena.
Šajā sakarā viņa apliecināja, ka tieši šos principus ES kopā ar Ukrainu un tās sabiedrotajiem aizstāvēs ik uz soļa šajā ceļā. EK prezidents arī apliecināja, ka Eiropa atbalsta visus centienus panākt taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā. Šim mieram ir jāizbeidz slepkavības un jāgarantē Ukrainas ilgtermiņa drošība un suverēnās tiesības, kā arī jānodrošina uzticama drošības arhitektūra Eiropai.
Šī iemesla dēļ ES atzinīgi vērtē ASV prezidenta Donalda Trampa centienus.
Pēc vairāku mēnešu ilgām diskusijām ir svarīgi, ka ir sācies darbs pie faktiskā teksta. Protams, mēs zinām, ka ir jāpieliek daudz lielākas pūles. Taču es uzskatu, ka, pateicoties Ukrainas, Amerikas Savienoto Valstu un eiropiešu darbam pēdējo dienu laikā Ženēvā, mums tagad ir sākumpunkts. Mūsu vienotajai frontei, mūsu vienotajai balsij un mūsu kopīgajai mērķa izjūtai vajadzētu vadīt turpmāko darbu Eiropas līmenī,” sacīja don der Leiena.
Šajā sakarā viņa ieskicēja galvenos Eiropas principus sadarbībā ar Ukrainu, Amerikas Savienotajām Valstīm un labas gribas koalīciju attiecībā uz turpmāko ceļu.
Pirmā prioritāte ir tāda, lai vienošanās par kara izbeigšanu novestu pie taisnīga un ilgstoša miera un nodrošinātu reālu drošību Ukrainai un Eiropai.
Viņa uzsver, ka Ukrainai ir nepieciešamas uzticamas un ilgtermiņa drošības garantijas kā daļa no plašāka pasākumu kopuma, lai atturētu un novērstu jebkādus turpmākus uzbrukumus no Krievijas puses.
Otrā prioritāte attiecas uz atbalstu Ukrainas suverenitātei. Konkrēti, ir jābūt skaidram, ka suverēnu Eiropas valsti nedrīkst vienpusēji sadalīt un ka robežas nevar mainīt ar varu.
“Ja mēs šodien leģitimizēsim un formalizēsim robežu graušanu, mēs rīt pavērsim durvis jauniem kariem. Mēs to nevaram pieļaut,” viņa norādīja. Arī Ukrainai pašai jāizvēlas sava nākotne, un tā jau ir izdarījusi savu izvēli par labu Eiropas Savienībai:
Trešā prioritāte attiecas uz Ukrainas finansiālo vajadzību apmierināšanu.
“Tā kā no Krievijas puses nav nekāda reāla nodoma piedalīties miera sarunās, ir skaidrs, ka mums ir jāatbalsta Ukraina tās pašaizsardzībai,” uzsvēra fon der Leiena.
Viņa atgādināja, ka ES Padome apņēmās apmierināt Ukrainas finansiālās vajadzības laikposmā no 2026. līdz 2027. gadam. Eiropas Komisija iepazīstināja ar finansēšanas iespējām, tostarp izmantojot iesaldētus Krievijas aktīvus. EK tagad ir gatava iesniegt atbilstošu juridisko pārbaudi.
Ceturtā prioritāte nosaka, ka neatkarīgi no turpmākā miera līguma izstrādes būtiska tā īstenošanas daļa būs atkarīga no ES un NATO partneriem. Tāpēc ir jāievēro princips, ka nekas nevar būt par Ukrainu bez Ukrainas līdzdalības, nekas nevar būt par Eiropu bez Eiropas un nekas nevar būt par NATO bez NATO. Tas attiecas uz drošības garantijām, sankcijām, finansējumu Ukrainas atjaunošanai, integrāciju vienotajā tirgū vai Ukrainas dalību ES.
Piektajai prioritātei vajadzētu būt saistītai ar visu Krievijas nolaupīto bērnu atgriešanu Ukrainā.