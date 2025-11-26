VIDEO. “Lidmašīnas pašlaik nenolaižas un nepaceļas.” Viļņas lidostā negaidīti aptur satiksmi – kas atgadījies? 16
Viļņas lidostā trešdien uz vairākām stundām pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās pēc tam, kad pēc nolaišanās no skrejceļa noslīdēja lidmašīna.
Lietuvas valsts lidostu operatorkompānija “Lietuvos oro uostai” paziņoja, ka plkst. 13.43 Polijas nacionālās aviokompānijas LOT lidmašīna, kas bija ieradusies no Varšavas, noslīdēja no skrejceļa, kad brauca lidostas virzienā. Pasažieri atstājuši lidmašīnu, un nav informācijas, ka incidentā kāds būtu cietis.
Pēc incidenta lidostā izlidošana un ielidošana pārtraukta uz vismaz piecām stundām līdz plkst. 22.
Lietuvas Civilās aviācijas administrācijas pārstāvis Tads Vasiļausks sacīja, ka notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti un pagaidām informācijas par cietušajiem nav.
“Lidmašīnas pašlaik nenolaižas un nepaceļas,” ziņu aģentūrai BNS pastāstīja Vasiļausks.
Trešdien vairākos Lietuvas rajonos un Viļņā spēcīgi sniga. Valstī ir novērojama gan spēcīga snigšana, gan slapjdraņķis. Iedzīvotājiem ieteikts atlikt nebūtiskus braucienus.
LOT Polish Airlines Embraer E170STD arriving from Warsaw slid off the taxiway after landing at Vilnius Airport on Thursday, prompting authorities to temporarily close the runway, airport officials said.
LO771, touched down at 13:43 but veered off the paved surface while taxiing… pic.twitter.com/WGbkeVxzoY
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 26, 2025
LOT lidmašīna no Varšavas Viļņā nolaidās plkst. 13:43 un noslīdēja no skrejceļa. pic.twitter.com/tDDdkhnC5W
— Nepareizais (@realNepareizais) November 26, 2025