VIDEO. “Lidmašīnas pašlaik nenolaižas un nepaceļas.” Viļņas lidostā negaidīti aptur satiksmi – kas atgadījies? 16

15:30, 26. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Viļņas lidostā trešdien uz vairākām stundām pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās pēc tam, kad pēc nolaišanās no skrejceļa noslīdēja lidmašīna.

Lietuvas valsts lidostu operatorkompānija “Lietuvos oro uostai” paziņoja, ka plkst. 13.43 Polijas nacionālās aviokompānijas LOT lidmašīna, kas bija ieradusies no Varšavas, noslīdēja no skrejceļa, kad brauca lidostas virzienā. Pasažieri atstājuši lidmašīnu, un nav informācijas, ka incidentā kāds būtu cietis.

Pēc incidenta lidostā izlidošana un ielidošana pārtraukta uz vismaz piecām stundām līdz plkst. 22.

Lietuvas Civilās aviācijas administrācijas pārstāvis Tads Vasiļausks sacīja, ka notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti un pagaidām informācijas par cietušajiem nav.

“Lidmašīnas pašlaik nenolaižas un nepaceļas,” ziņu aģentūrai BNS pastāstīja Vasiļausks.

Trešdien vairākos Lietuvas rajonos un Viļņā spēcīgi sniga. Valstī ir novērojama gan spēcīga snigšana, gan slapjdraņķis. Iedzīvotājiem ieteikts atlikt nebūtiskus braucienus.

