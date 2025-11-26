Foto: Paula Čurkste/LETA
Jūrmalas dome paziņo, cik lielu naudas balvu piešķirs pludmales volejbolistei Graudiņai un trenerim Samoilovam par pasaules čempionu titula izcīnīšanu 0

16:07, 26. novembris 2025
Ziņas Sports

Ceturtdien, 27. novembrī, Jūrmalas dome lems par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei Tīnai Graudiņai un viņas trenerim Mihailam Samoilovam par pasaules čempionu titula izcīnīšanu pludmales volejbolā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Sportistei paredzēts piešķirt naudas balvu 5700 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas, bet trenerim – 2850 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Naudas balvas tiek piešķirtas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikumu “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”, kas nosaka kārtību un apmēru, kādā pašvaldība piešķir naudas balvas Jūrmalas sportistiem un viņu treneriem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā.

Jau ziņots, ka svētdien Graudiņa un viņas pāriniece Anastasija Samoilova Austrālijas pilsētā Adelaidē kļuva par pasaules čempionēm, finālā ar 2-1 pārspējot amerikānietes Terīni Brašeri/Kristenu Nasu.

Latvijas volejbolistes visa turnīra laikā izcīnīja septiņas uzvaras pēc kārtas un tikai finālspēlē zaudēja vienā setā, pārējās uzvaras izcīnot ar 2-0.

