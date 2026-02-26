Foto: LETA

VIDEO. “Mēs vēlamies sabiedrību nomierināt,” VID reaģē uz iedzīvotāju satraukumu par jauno lietotni 0

16:33, 26. februāris 2026
Jaunā Valsts ieņēmumu dienesta aplikācija sola būtiski atvieglot ikdienas saziņu ar iestādi un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Sociālajos
medijos iedzīvotāji ceļ trauksmi par lietotnes “Mans VID” drošību. 360 TV Ziņas skaidroja, vai lietotnē ievadītie personas un sensitīvie dati patiešām ir drošībā.

Jaunā aplikācija “Mans VID” aplikācija sola būtiski atvieglot ikdienas saziņu ar Valsts ieņēmu dienestu un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Lietotnē iespējams nofotografēt un nosūtīt attaisnoto izdevumu čekus Elektroniskajai deklarēšanās sistēmai, kā arī pārvaldīt algas nodokļu grāmatiņu un veikt citas nozīmīgas darbības. 

Vienlaikus lietotne nodota lietotājiem agrīnās piekļuves režīmā, atzīstot, ka atsevišķas funkcijas var darboties nestabili. Tieši tas sociālajos tīklos radījis bažas – iedzīvotāji dalās pieredzē par tās lēnu darbību un tehniskām problēmām, kā arī uzdod jautājumus par to, vai šādā izstrādes stadijā ir droši lietotnē ievadīt un glabāt sensitīvus personas datus, tostarp informāciju par veselības izdevumiem, ģimenes locekļiem un ienākumiem.

Viens no cilvēkiem, kas publiski paudis bažas, ir zvērināts advokāts Lauris Klagišs: “Kas mani izbrīna – šī laikam ir vienīgā aplikācija manā telefonā, kurā vispār nav privātuma politikas. Šī privātuma politika nodrošina to, ka tiek izpildīts GDPR 13.pants – šajā aplikācijā mani izbrīna, ka nav.”

360 TV Ziņas vērsās ar jautājumu pie VID – vai iedzīvotāji var būt pārliecināti par savu datu drošību? VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Janita Veinberga: “Mēs vēlamies sabiedrību nomierināt un pateikt, ka šie čeki nepaliek karājoties gaisā vai kaut kur aplikācijā. Čeki uzreiz nonāk EDS sistēmā. Tātad tiek pievienoti jūsu deklarācijai. Tā kā aplikācijā mēs autentificējamies tikai un vienīgi ar šiem drošajiem rīkiem, kas ir e-paraksts vai citas sistēmas, arī EDS ir šī drošā sistēma. No 1. janvāra ar lietotājvārdiem un parolēm tajā ieiet nevar. No mūsu puses mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai šie dati nenoklīstu.”

VID lietotne pavisam drīz kārtos izturības eksāmenu – no 1. marta varēsim iesniegt gada ienākumu deklarācijas.

VIDEO:

