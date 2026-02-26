Ekrānšāviņš no TV3 video

Smukā vasaras kleitiņā tipina pa sniegiem, bļauj uz policistiem un vēlas stūrēt – promiles viņai piecreiz pārsniedza atļautās 0

8:11, 26. februāris 2026
Daugavpils iedzīvotāju uzmanību piesaistīja sieviete koši sarkanā kleitā un vasaras kurpēs, kura nestabilā gaitā pārvietojās pa sniegotām ielām. Aculieciniekiem radās aizdomas, ka viņa varētu būt alkohola reibumā, tāpēc uz notikuma vietu devās policija, lai pārliecinātos, ka sieviete nenosals.

Drīz vien likumsargi pamanīja automašīnu, kas veica neloģiskus manevrus. Pie stūres atradās tā pati aptuveni 50 gadus vecā sieviete. Viņa nepakļāvās prasībai apstāties un pēc spēkrata apturēšanas atteicās ievērot policistu norādījumus, tā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Sieviete nebija piesprādzējusies, runāja neskaidri un izelpā konstatēta vismaz 2,35 promiļu alkohola koncentrācija. Tāpat noskaidrots, ka viņai nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.

Sīkāk par notikušā detaļām skatieties pievienotajā video.

