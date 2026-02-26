0,75 eiro par pieliekšanos? Eksperte skaidro, kāda ir farmaceita pakalpojuma maksas jēga 0
Agnese Ritene, Latvijas Aptieku biedrības vadītāja, farmaceite, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kāda ir farmaceita pakalpojuma maksas jēga.
Atbildot uz jautājumu, kāda ir farmaceita pakalpojuma maksas jēga, Ritene skaidro, ka cilvēki ir pieraduši, ka aptiekārs ir vispieejamākais veselības aprūpes speciālists – jebkurā laikā var palūgt konsultāciju, var iegādāties bezrecepšu medikamentus, var uzdot jautājumus par recepšu zālēm. Brīdī, kad tiek izsniegtas recepšu zāles, farmaceits veic veselu virkni ar darbībām, piemēram, stāstot pacientam par zāļu lietošanu. Ritene liek noprast, ka šīs zināšanas un to pielietošana arī ir šīs maksas jēga.
Vairāk uzzini video!