Orbāns nosūta “iksā” Zelenskim dusmīgu vēstuli – ir apvainojies līdz sirds dziļumiem un izsaka slēptus draudus 11
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns publicējis atklātu vēstuli Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, kurā asi kritizē Kijivas politiku un aicina nekavējoties atjaunot naftas cauruļvada “Družba” darbību. Vēstule publicēta Orbāna kontā sociālajā tīklā X.
Orbāns pārmet Zelenskim, ka četru gadu laikā Ukrainas prezidents nav spējis pieņemt Ungārijas suverēno nostāju attiecībā uz karu starp Krieviju un Ukrainu. “Četrus gadus jūs esat strādājuši, lai piespiestu Ungāriju pievienoties karam starp jūsu valsti un Krieviju. Šajā laikā esat saņēmuši atbalstu no Briseles un piesaistījuši Ungārijas opozīcijas atbalstu,” raksta Orbāns.
Viņš apgalvo, ka Ukraina, Brisele un Ungārijas opozīcija koordinē centienus, lai Ungārijā pie varas nonāktu proukrainiska valdība.
Galvenā sūdzība vēstulē ir par naftas cauruļvada “Družba” bloķēšanu, kas ir kritiski svarīgs Ungārijas energoapgādei. Orbāns uzsver, ka Zelenska rīcība apdraud drošu un pieejamu enerģiju Ungārijas ģimenēm un ir pretrunā ar Ungārijas interesēm.
“Šī iemesla dēļ es aicinu jūs mainīt savu pretungāru politiku,” norāda Orbāns. Viņš piebilst, ka Ungārijas tauta nav atbildīga par situāciju Ukrainā: “Mēs jūtam līdzi Ukrainas tautai, bet nevēlamies piedalīties karā. Mēs nevēlamies finansēt kara centienus un nevēlamies maksāt lielākas summas par enerģiju.”
Orbāns aicina Zelenski nekavējoties atvērt cauruļvadu “Družba” un atturēties no turpmākiem soļiem, kas apdraud Ungārijas enerģētisko drošību.
Kā jau ziņots, Orbāns turpina bloķēt jebkādu Eiropas Savienības atbalstu Ukrainai, tostarp iebilst pret 90 miljardu eiro aizdevuma apstiprināšanu. Orbāns ir iesaistījies atklātā konfliktā ar ES un Ukrainu saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām.
Ungārijas premjerministrs iebilst jaunākajām ES palīdzības paketēm Ukrainai un sankcijām pret Maskavu.
Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy
Mr. President,
For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.
For four years, you have been working to force Hungary into…
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026