Teroristi jau rosās pie Eiropas robežām? Polija uziet iespaidīgas būves uz savas robežas 0
Polija uz robežas ar Baltkrieviju ir atradusi slepenus pazemes tuneļus, pa kuriem Krievija sūta uz Eiropu nelegālos migrantus, īstenojot hibrīdkaru pret Rietumiem, trešdien ziņoja britu laikraksts “The Telegraph”.
Polijas robežsargi 2025. gadā atraduši četrus šādus tuneļus, kuru būvniecībā bija iesaistīti speciālisti no Tuvajiem Austrumiem. Eksperti izteica pieņēmumu, ka
Viens no lielākajiem tuneļiem tika atrasts dcecembra vidū pie Narevkas ciema Polijas austrumos. “The Telegraph” ziņoja, ka to izmantojuši 180 nelegālie migranti, kas pārsvarā bijuši no Afganistānas un Pakistānas. 130 no viņiem tika aizturēti pēc iznākšanas no tuneļa.
un ieeja tajā no Baltkrievijas puses bija noslēpta mežā. Tunelis bija apmēram 50 metrus garš Baltkrievijas pusē un 10 metrus garš Polijas pusē.
Videoierakstos no šiem tuneļiem ir redzama pagrabam līdzīga konstrukcija ar betona balstiem, kas sānos nostiprināti, lai novērstu tās sabrukšanu. Militārie eksperti atzīmēja, ka vienīgie Tuvo Austrumu grupējumi, kas spēj būvēt šādus tuneļus, ir “Hamās” Gazas joslā, “Hizbolllah” Libānā, daži Kurdistānas grupējumi un, iespējams, “Islāma valsts”.
🇵🇱 Polish border guards have discovered a tunnel used by illegal migrants on the Polish-Belarusian border.
130 migrants were detained.
The tunnel stretches several dozen metres, running beneath the border fence and a technical road, Polish border guards report. pic.twitter.com/uljNsqsmNy
— Visegrád 24 (@visegrad24) December 12, 2025
Scores of migrants cross into Poland through hidden Belarus border tunnel
— Aleks (@aleksandra_sgk) January 11, 2026
