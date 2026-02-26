Ēķis par Putinu: Viņš ir žurka, kas Latvijai ir izdarījusi arī labu! 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” režisors un producents Andrejs Ēķis dalās savā viedoklī par Vladimiru Putinu.
“Žurka ir iespiesta stūrī, viņam nav varianta izlīst mierīgi, jo viņš ir iedarbinājis tik daudz sviru, ka, ja viņš dos uz atpakaļu, tad…” savu viedokli izsaka Ēķis.
Viņš turpina, sakot, ka Putins katru dienu zombē savus iedzīvotājus, ka viņš ir iznīcinājis visas Krievijas ienākumu rezerves un ka ir izmests no visiem labākajiem tirgiem. Ēķis uzskata, ka Putinam šobrīd vienīgais atlikušais ir Ziemeļkorejas variants.
“Putins ir ļoti daudz izdarījis. Arī mums – labu. Lai cik tas nebūtu briesmīgi,” teic režisors.
