"Tās būtu piecas "Maximas" traģēdijas vienlaicīgi!" Cipule par to, vai Latvijas slimnīcas būtu gatavas karam šodien
24. februārī apritēja četri gadi kopš kara sākuma Ukrainā, kad ikdienas cilvēki zaudē dzīvības, tiek ievainoti un viņu dzīvība ir atkarīga no mediķu spējām. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā arī citās valstīs pastiprināt notiek apmācības, kā rīkoties X stundā, ja tāda reiz pienāktu. Arī Latvijā notiek šādas apmācības. Kādas ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktores Lienes Cipules atziņas par Latvijas sagatavotību potenciāliem masveida draudiem?
“Es pateikšu salīdzinājumu, kas mums visiem nebūs patīkams, bet tas ir ļoti svarīgs. Mēs vienmēr atceramies “Maximas” traģēdiju – sagruvusi ēka, daudz cietušo vienlaicīgi. Mēs katru gadu par to runājam kā par lielāko traģēdiju brīvās Latvijas vēsturē.
Tas nozīmē darbu ar daudziem cietušajiem notikumu vietā, kas nozīmē ārkārtīgi lielu slimnīcu gatavību, tāpēc, jā, uz šiem jautājumiem [ par slimnīcu gatavību X stundai] ir jārunā daudz nopietnāk, nekā mēs esam to darījuši līdz šim,” TV24 raidījumā “Dr. Apinis” izsakās Cipule.
