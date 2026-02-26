Saņemies un ēd! Šis ir viens no veselībai vērtīgākajiem subproduktiem 0
Neliels vistas aknu gabaliņš spēj nodrošināt organismu ar veselu virkni svarīgu uzturvielu. Taču cik bieži tās drīkst ēst, un vai šis produkts ir piemērots ikvienam?
Vistas aknas bieži tiek uzskatītas par vienu no vērtīgākajiem subproduktiem. Tās ir salīdzinoši lētas, barojošas un bagātas ar dzelzi, B12 vitamīnu, folātiem un citām būtiskām vielām. Pareizi pagatavotas, tās var būt daļa no sabalansēta uztura.
Uzturvērtība – ko satur vistas aknas?
Saskaņā ar ASV Nacionālais veselības institūts datiem 100 gramos vistas aknu ir 172 kcal, 25,8 g olbaltumvielu, 6,43 g tauku, 1,11 g ogļhidrātu, A vitamīns – 288% no dienas devas, B12 vitamīns – 352% no dienas devas, folāti – 140% no dienas devas, riboflavīns (B2) – 136% no dienas devas, selēns – 126% no dienas devas.
Tieši augstais vitamīnu un minerālvielu saturs ir gan produkta priekšrocība, gan arī iemesls, kāpēc vistu akniņas nevajadzētu lietot pārmērīgi bieži.
Sagatavots pēc ārzemju mediju materiāliem