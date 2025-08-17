Putinam patiesībā ir vienalga, kam piederēs Donbasa; viņš no Ukrainas pieprasa vienu 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins turpina uzstāt uz tā dēvēto “konflikta pamatcēloņu” likvidēšanu, ziņo Financial Times, atsaucoties uz bijušo augsta ranga Kremļa amatpersonu. Saskaņā ar avotu, Putins ir gatavs zināmam kompromisam atsevišķos jautājumos, tostarp teritoriālajos, ja vien tiks novērsti šie “pamatcēloņi” – proti, Ukrainas valstiskā suverenitāte un neatkarība, ko viņš uzskata par galveno konfliktu avotu.
Francijas prezidents Emanuels Makrons telefonsarunā ar Eiropas līderiem pēc Aļaskas samita atgādināja par Minskas vienošanos pieredzi, kas tā arī nekad netika pilnībā īstenota.
“Putins spēlē ilgtermiņa spēli un neturēs savus solījumus. Tramps steidzas noslēgt vienošanos, bet Putins to uztver daudz mazāk nopietni,” norādīja kāds Eiropas diplomāts, kurš ir informēts par sarunām.
Diplomāts arī uzsvēra, ka ideja par tūlītēju miera sarunu uzsākšanu, nepanākot vispirms pamieru frontē, var šķist cēla, taču patiesībā tā ir “ļoti sarežģīta un riskanta”.
Kā jau ziņots,
Apmaiņā Putins apsolījis vairs nevienam neuzbrukt.
Kad Tramps informēja Eiropas līderus, tostarp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, par šo piedāvājumu, Zelenskis paziņoja, ka nepiekritīs Donbasa nodošanai Krievijas kontrolē.