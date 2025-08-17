#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Putinam patiesībā ir vienalga, kam piederēs Donbasa; viņš no Ukrainas pieprasa vienu 0

LETA, LA.lv
0:14, 17. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidents Vladimirs Putins turpina uzstāt uz tā dēvēto “konflikta pamatcēloņu” likvidēšanu, ziņo Financial Times, atsaucoties uz bijušo augsta ranga Kremļa amatpersonu. Saskaņā ar avotu, Putins ir gatavs zināmam kompromisam atsevišķos jautājumos, tostarp teritoriālajos, ja vien tiks novērsti šie “pamatcēloņi” – proti, Ukrainas valstiskā suverenitāte un neatkarība, ko viņš uzskata par galveno konfliktu avotu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos 4 datumos, uz Zemes nav pirmo reizi
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Kokteilis
Svariem visvairāk veicas janvārī, bet Auniem – oktobrī: katras zodiaka zīmes veiksmīgākais gada mēnesis
Lasīt citas ziņas
Eiropas līderi pašlaik cenšas pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trampu, ka Putina solījumiem nevar uzticēties.

Francijas prezidents Emanuels Makrons telefonsarunā ar Eiropas līderiem pēc Aļaskas samita atgādināja par Minskas vienošanos pieredzi, kas tā arī nekad netika pilnībā īstenota.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltijas un Ziemeļvalstu līderi: “Nekādi lēmumi par Ukrainu bez Ukrainas un nekādi lēmumi par Eiropu bez Eiropas”
Putinam vēl nav gana – viņš vēlas, lai krievu valoda kļūst par oficiālu valodu Ukrainā
VIDEO. “Viņš atnāca pats” – vīrietis stāsta par neparastu draudzību, kāda viņam izveidojusies ar savvaļas lapsēnu

“Putins spēlē ilgtermiņa spēli un neturēs savus solījumus. Tramps steidzas noslēgt vienošanos, bet Putins to uztver daudz mazāk nopietni,” norādīja kāds Eiropas diplomāts, kurš ir informēts par sarunām.

Diplomāts arī uzsvēra, ka ideja par tūlītēju miera sarunu uzsākšanu, nepanākot vispirms pamieru frontē, var šķist cēla, taču patiesībā tā ir “ļoti sarežģīta un riskanta”.

Kā jau ziņots,

Putins piedāvājis Trampam savu miera līguma versiju, kurā pieprasa, lai viss Donbass tiktu nodots Krievijas kontrolē un lai Ukrainā krievu valoda tiktu atzīta par oficiālo valodu.

Apmaiņā Putins apsolījis vairs nevienam neuzbrukt.

Kad Tramps informēja Eiropas līderus, tostarp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, par šo piedāvājumu, Zelenskis paziņoja, ka nepiekritīs Donbasa nodošanai Krievijas kontrolē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps Aļaskā Putinam pasniedzis kādu īpašu vēstuli no savas sievas Melānijas. Kas tajā rakstīts?
TV24
Ukrainai ir kas tāds, kas nav vēl nevienam citam pasaulē. Kapteinis ieskicē jaunās iespējas
Trampa un Putina saruna par pusi īsāka nekā plānots. Kas sagaida Ukrainu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.