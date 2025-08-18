#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
VIDEO. Pirkstiņus aplaizīt! Ar ko cienāja krievu žurnālistus Aļaskā – augstas klases troļļošanas paraugstunda pret Ukrainu 0

10:27, 17. augusts 2025
Krievija atkal demonstrējusi provokatīvu attieksmi pret Ukrainu, apvienojot Aukstā kara nostalgiju ar atklātu izsmieklu. No Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova PSRS džempera līdz Kijivas kotletēm, kas pasniegtas žurnālistiem lidojumā, Maskava skaidri pauda savu nostāju, cenšoties destabilizēt Kijivu un tās sabiedrotos pirms nozīmīgajām sarunām, raksta The Sun.

Sergejs Lavrovs ieradās Aļaskā, tērpies džemperī ar uzrakstu “CCCP” – PSRS iniciāļiem krievu valodā, kas simbolizē Krievijas imperiālistisko pagātni un noliedz Ukrainas tiesības uz neatkarību. Šis solis sasaucas ar Putina naratīvu, ka krievi un ukraiņi ir “viena tauta” – apgalvojums, kas kalpojis par pamatu Krievijas agresijai, teritoriālajām pretenzijām un kara noziegumiem.

Provokācijas turpinājās lidojumā uz Aļasku, kur Krievijas valsts mediju žurnālistiem tika pasniegtas Kijivas kotletes – ēdiens, kura nosaukums vien jau ir izaicinājums Maskavai. Russia Today galvenā redaktore Margarita Simonjana ar prieku dalījās ar ēdienkarti sociālajos tīklos, kamēr Kremļa propagandists Sergejs Markovs izteicās, ka “Putinam un Trampam vajadzētu pārvērst Zelenski par Kijivas kotleti”.

Šāda bravūra turpinājās, kad Krievijas preses pārstāvji ieradās Ankoridžā un atklāja, ka viņu naktsmītnes ir iekārtotas pārveidotā hokeja stadionā ar vienkāršām saliekamajām gultām, ko ziedojis Sarkanais Krusts. Kāds reportieris sūdzējās par “spartiskiem apstākļiem”, tā ziņo The Guardian.

Aļaskas samits, kas notika 15. augustā Elmendorf-Richardson militārajā bāzē, pulcēja Trampu un Putinu, lai apspriestu Ukrainas kara izbeigšanu. Tramps uzsvēra sarunu nozīmīgumu, brīdinot Putinu par “smagām sekām”, ja Krievija turpinās agresiju, un izteicās, ka Putina tieksme uz vardarbību “varētu būt viņa gēnos”.

Tikmēr Putins nosauca karu par “traģēdiju” un apgalvoja, ka ir “patiesi ieinteresēts” tā izbeigšanā, taču brīdināja Ukrainu un Eiropu nesabotēt sarunas. Neskatoties uz vairāk nekā divu stundu ilgām diskusijām, vienošanās netika panākta.

Tramps norādīja, ka “nav darījuma, kamēr nav darījuma”, un solīja turpināt konsultācijas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem, kamēr Putins jokojot ierosināja nākamo tikšanos rīkot Maskavā.

Ukraina un tās sabiedrotie pauda bažas, ka sarunas bez Kijivas iesaistes var novest pie Ukrainas suverenitātes apdraudējuma. Zelenskis uzsvēra, ka jebkurš lēmums bez Ukrainas līdzdalības būs “miris lēmums” un ka miera sarunām jābūt taisnīgām.

Vietējie Ankoridžas iedzīvotāji protestēja pret Putina ierašanos, pieprasot nekavējoties izbeigt “barbarisko nevainīgu civiliedzīvotāju nogalināšanu” Ukrainā.

Krievijas provokācijas, tostarp Lavrova džemperis un Kijivas kotlešu pasniegšana, ir daļa no Maskavas stratēģijas – ar izsmieklu un simbolismu graut Ukrainas pozīcijas un radīt spiedienu pirms sarunām. Tomēr samita rezultāti liecina, ka ceļš uz mieru joprojām ir tāls, un Ukrainas nākotne paliek neskaidra, kamēr starptautiskā sabiedrība vēro, vai Trampa diplomātija spēs mainīt konflikta gaitu.

