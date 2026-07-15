VIDEO. Nekaunības kalngals Ķengaragā? Pārgalvīgs šoferis meklē “īsāko ceļu” caur parku 7
Sociālajos medijos plašu uzmanību izpelnījies video, kurā redzama kāda autovadītāja bīstama rīcība Rīgā, Ķengaragā. Ierakstu publiskojis satiksmes drošības konts “@sadursme”, rosinot diskusijas par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un autovadītāju atbildību.
Kā vēsta “@sadursme”, incidents noticis trešdien, 15. jūlijā, ap pulksten 17.00 – laikā, kad ielās parasti ir intensīva satiksme.
Video materiālā redzams, kā vieglā automašīna, negaidot rindā kopā ar citiem satiksmes dalībniekiem, izvēlas bīstamu “īsceļu” – pārvietojas pa veloceliņu un vēlāk cauri parka teritorijai.
Kā norāda aculiecinieki un video publicētāji, tikai laimīgas sakritības dēļ šajā brīdī uz veloceliņa vai parkā neatradās gājēji un velosipēdisti. Pretējā gadījumā šāda steiga un noteikumu ignorēšana varētu beigties ar traģiskām sekām.