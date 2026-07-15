Vai Kulberga darbs premjera amatā ir politiskā zemestrīce? Šī epizode Briselē parādīja ko vēl nepieredzētu 0

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LA.LV
18:08, 15. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Politologs un Latvijas Universitātes docētājs Andis Kudors uzskata, ka premjera Andra Kulberga ienākšana valdības vadītāja amatā ir pamatīgi sapurinājusi Latvijas politisko vidi. Tomēr, viņaprāt, to nevar saukt par “politisku zemestrīci”.

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“Saukt par zemestrīci? Jautājums, cik balles tai zemestrīcei. Es neteiktu, ka ļoti liela. Bet tas, ka kaut kas tiek sapurināts – jā.

Cilvēki grib cerēt uz kaut ko, un katrs jaunais nāk ar kaut kādu cerību,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” norādīja Kudors, sakot, ka Kulberga parādīšanās ir mainījusi priekšvēlēšanu noskaņojumu un devusi cilvēkiem cerību.

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Kudors īpaši izcēla Kulberga darbu starptautiskajā arēnā, uzsverot, ka līdz šim ārpolitikas laukumu faktiski monopolizēja “Jaunā Vienotība”.

“Man patīk, kā Kulbergs komunicēja Briselē. Komunikācijai ir nozīme. Viņš runā brīvi un atbrīvoti, angliski,

un tā rodas uzticība. Un izrādās, ka vēl kāds to prot!”

Politologs pievērsa uzmanību arī šķietami simboliskai, bet viņaprāt ļoti zīmīgai detaļai. “Parasti pie Latvijas politiķiem stāv divi, trīs, četri mikrofoni.

Kulbergam bija gara rinda. Žurnālisti stāvēja ar mikrofoniem un gaidīja, ko viņš teiks. Viņš arī nesarunāja glupības.

Ne tikai brīvi runā, bet saturiski pasaka pareizās lietas. Tas ir svarīgi Latvijas valsts tēlam.”

Pievienotajā video skatieties, ko par A. Kulbergu, salīdzinot viņu ar zemestrīci, saka Filips Rajevskis, politologs, “Mediju tilts” direktors.

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