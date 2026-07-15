Vai Kulberga darbs premjera amatā ir politiskā zemestrīce? Šī epizode Briselē parādīja ko vēl nepieredzētu 0
Politologs un Latvijas Universitātes docētājs Andis Kudors uzskata, ka premjera Andra Kulberga ienākšana valdības vadītāja amatā ir pamatīgi sapurinājusi Latvijas politisko vidi. Tomēr, viņaprāt, to nevar saukt par “politisku zemestrīci”.
Cilvēki grib cerēt uz kaut ko, un katrs jaunais nāk ar kaut kādu cerību,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” norādīja Kudors, sakot, ka Kulberga parādīšanās ir mainījusi priekšvēlēšanu noskaņojumu un devusi cilvēkiem cerību.
Kudors īpaši izcēla Kulberga darbu starptautiskajā arēnā, uzsverot, ka līdz šim ārpolitikas laukumu faktiski monopolizēja “Jaunā Vienotība”.
un tā rodas uzticība. Un izrādās, ka vēl kāds to prot!”
Politologs pievērsa uzmanību arī šķietami simboliskai, bet viņaprāt ļoti zīmīgai detaļai. “Parasti pie Latvijas politiķiem stāv divi, trīs, četri mikrofoni.
Ne tikai brīvi runā, bet saturiski pasaka pareizās lietas. Tas ir svarīgi Latvijas valsts tēlam.”
Pievienotajā video skatieties, ko par A. Kulbergu, salīdzinot viņu ar zemestrīci, saka Filips Rajevskis, politologs, “Mediju tilts” direktors.