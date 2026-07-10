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VIDEO. Ir pieci cietušie! Uz autoceļa Iecava – Jelgava notikusi šausminoša avārija…. 0

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LETA
20:30, 10. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Piektdienas pēcpusdienā divu automašīnu sadursmē uz autoceļa Iecava-Jelgava pie Zālītes skolas viens cilvēks gājis bojā, bet vairāki cietuši, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

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Negadījuma vietā strādā operatīvie dienesti un tiek skaidroti avārijas apstākļi.

Kā aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, trīs cilvēki negadījumā cietuši smagi, divi guvuši vieglas traumas un viens gājis bojā. Visi pieci cietušie nogādāti uz slimnīcām.

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Ceļu satiksmes negadījuma vietā satiksme ir pilnībā atjaunota.

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